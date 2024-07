Relembre músicas latinas no K-pop que botaram todos para dançar

O sucesso dos ritmos latinos no k-pop não é nenhuma novidade, mas o recente lançamento de 'Chk Chk Boom' do Stray Kids e de 'Be Mine' do Jimin fizeram Splash relembrar algumas músicas cheias de malemolência que fizeram sucesso (e outras que deveriam ter feito mais!). Confira a lista:

Kard - Icky

Uma lista de grupos latinos sem Kard jamais estaria completa. Tantas outras músicas poderiam estar aqui ('Red Moon' principalmente), mas 'ICKY' é a mais recente e não deixa ninguém parado.

Superjunior - Lo siento (feat. Leslie Grace)

Outro grupo com dois pés e duas mãos nos ritmos latinos é o Suju. Inclusive o fandom deles (elfs) em toda latam é gigantesco. 'Lo Siento' foi um presente por essa dedicação. Eles hablan muito espanhol em uma collab especial com a cantora Leslie Grace, norte-americana de origem dominicana.

TRI.BE - LORO

O próprio "grito de guerra" das TRI.BE já é latino: DA LOCA. 'Loro' faz parte do projeto 'Conmigo' e elas também arriscam um espanhol em algumas palavras. A música é muito boa e vale o play pra quem não conhece.

BTS - Airplane pt. 2

A surpresa que foi essa música em 'Love Yourself: Tear' foi enorme. Bangtan falou: "vocês vão chorar sim mas também vão rebolar". E ainda citam o Brasil! "El mariachi" é inesquecível.

ATEEZ - Wave

ATEEZ é outro grupo que poderia estar na lista com várias outras músicas pois eles flertam constantemente com ritmos latinos, mas 'Wave' merece estar aqui por ser o primeiro hit deles. HAKUNA MATATA YO OOOO.

(G)-IDLE - LATATA

Não é todo grupo que pode dizer que teve uma música de debut excelente como as IDLE. 'LATATA', cheia de malemolência, já mostrava que elas dariam muito o nome no futuro.

EXO - Ko Ko Bop

'Shimmie Shimmie kokobop' é uma música tão América Central, praia caribenha, drink na mão e sol na beira da praia que chega a dar saudade do verão.

Twice - Alcohol-Free

Com o interesse da JYP cada vez maior em investimentos na indústria de música latina, faz todo sentido Twice ter tido um single divertido e cheio de referências a bebidas conhecidas por esses lados (tequila, margarita, mojito). A coreografia também entrega referências e reboladas.

Seventeen - Light a flame

De toda a lista, talvez Seventeen seja o grupo mais inesperado em fazer uma música com toques latinos, mas eles não apenas foram lá e fizeram como ela é uma das melhores do catálogo deles, que é cheio de música boa. A música é da unit "nascidos em 1996", com Woozi, Jun, Hoshi e Wonwoo. Foco no Wonwoo falando "amor".

TXT - Back for more (feat. Anitta)

Nos últimos discos, TXT tem nos presenteado com singles bem "latinidades", e dois deles se destacam muito nos seus respectivos álbuns ('Tinnitus e 'The killa'), porém a collab que eles fizeram com a Anitta merece destaque, não apenas por ter sido uma grata surpresa, como por ter entregado muito. O verso dela é ótimo, não foi apenas jogado na música. Uma mistura que deu certo.

Shinee - Body Rhythm

Shinee tem tantos hits, tantos singles e discos bons e já tivemos Taemin cantando 'Despacito' e Jonghyun na inesquecível 'Y se Fuera Ella', mas em 2021 eles nos presentearam com 'Body Rhythm'. As performances ao vivo são todas icônicas e Minho brilha demais (e sabe disso).

Mamamoo - Egotistic

Outro grupo que poderia ter mais músicas por aqui (gogobebe!) mas o instrumental de 'Egotistic' é tão bom e latino que merece muito ser enaltecido. Rola até um VRÁ na música. O que é mais América Latina do que isso?

Oneus - Baila Conmigo

Quem nunca ouviu Oneus pode dar play nessa preciosidade sem medo de ser feliz pois entrega latinidade, coreografia, um refrão grude e confirma que eles são um dos grupos mais subestimados atualmente no k-pop. E ainda tem Leedo falando "te quiero, te quiero".

SF9 - Sole Mio

SF9 infelizmente perdeu o Rowoon para os k-dramas, mas eles sempre entregaram músicas e performances excelentes e 'Sole Mio' é o grande sucesso deles. Outra música que os artistas mostram que sabem hablar sí, por supuesto.