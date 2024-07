Após beijar Zefa Leonel, Seu Tico comemora retorno para o rancho fundo

Nos próximos capítulos da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo), Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) volta a morar no rancho fundo com Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

O que vai acontecer

Tudo começa quando o pai de Zé Beltino (Igor Fortunato) vai até a antiga casa para convencer a esposa a ir no casamento do filho. "O que é que tu está fazendo?", pergunta Zefa Leonel após ganhar um beijo do marido.

Os dois matam a saudade um do outro. "Dando um cheiro em minha esposa. Estava com saudade de ti", responde o homem. "Eu também estava", confessa ela.

Benvinda (Dandara Queiroz) e Juquinha (Tomás de França) flagram Seu Tico Leonel no rancho fundo. "Padrinho!", grita a jovem. "Pai! O senhor voltou!", fala o menino.

Eles querem saber se ele realmente voltou a morar no local. "O senhor voltou, padrinho?", questiona Benvinda. "Fala, pai! O senhor voltou?", insiste o caçula.

Todos comemoram o retorno de Seu Tico Leonel. "Sim", responde Zefa Leonel confirmando a reconciliação com o marido.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.