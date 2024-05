270t de equipamentos, 3.200 PMs, 90 quartos: os números de Madonna no Rio

De Splash, no Rio

Os números que antecedem o show de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio, impressionam. Rainha do pop se apresenta na capital fluminense no próximo sábado (4).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com a Madonna? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

São esperadas 1,5 milhão de pessoas nas areias de Copacabana. 150 mil delas devem ser turistas, acredita o poder público.

No total, 270 toneladas de equipamento chegaram ao Rio para a montagem da Celebration Tour. Todo o material chegou dividido em três aviões de carga, segundo a Globo.

18 torres de som e telões fazem parte da estrutura montada na praia de Copacabana. Eles são posicionados em frente ao palco — em direção ao Leme — e também na parte traseira — em direção ao posto 6.

Estrutura do palco tem 812m² e foi erguida a 2,40m do chão para que o público distante possa ver. A boca de cena deste palco, de um lado a outro, tem 24 metros — maior que o habitual de 20 metros de grandes shows — e pé direito de 18 metros.

Serão construídas três passarelas conectadas com o palco para que Madonna se movimente entre o público, além de um elevador. Madonna também terá uma passarela que ligará o Copacabana Palace até o palco.

A equipe de produção da Madonna inclui 200 pessoas que estão hospedadas em 90 quartos do Copacabana Palace. Por lá foram montadas três academias.

4 mil pessoas estão envolvidas na produção do espetáculo direta ou indiretamente.

45 baús guardam as roupas que a rainha do pop e os dançarinos usarão na noite da festa.

Avião que trouxe Madonna do México ao Brasil é avaliado em R$ 225 milhões. Rainha do pop chegou ao Rio na segunda-feira (29).

Valor total da produção do show pode ser de R$ 60 milhões. Já o possível cachê de Madonna seria superior a R$ 45 milhões, apontou O Globo.

A Globo teria faturado 51 milhões de reais com a venda de três cotas de patrocínio, segundo a Folha de S Paulo. Exibição acontece na TV aberta, Globoplay e Multishow.

"Operação Madonna"

Investimento da prefeitura da cidade e do governo da cidade em infraestrutura é de R$ 10 milhões cada, totalizando R$ 20 milhões. "Nós somos o anfitrião desse grande evento. É o nosso dever deixar a cidade com a melhor qualidade possível, haja vista que o mundo está falando desse encerramento da turnê", disse Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.

Retorno para a economia da cidade pode chegar a R$ 500 milhões. "Gerando emprego e renda, aquecendo toda a cadeia turística no período de menor fluxo [do ano]. Quando encerrar a 'operação Madonna', a expectativa é que possa ultrapassar R$ 500 milhões."

3.200 policiais militares estarão espalhados pelo local. A Polícia Militar também informa que 64 viaturas e 65 torres de observação vão garantir a segurança do público.

O local contará com três postos médicos e 550 cabines sanitárias. Além disso, terão 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros.

100% dos quartos de hotéis em Copacabana estarão ocupados em Copacabana. Outros bairros da zona sul e do centro também serão impactados. Expectativa é que a taxa de ocupação na cidade fique em 85%.

Expectativa é que haja mais de 200 embarcações autorizadas a assistir ao show do mar. No último Réveillon, foram 226 embarcações autorizadas. Marinha espera superar esse número.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana