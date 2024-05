Dieguinho: Record tira naturalidade de Sheherazade em A Grande Conquista

Dieguinho Schueng entende que a leitura de teleprompter tem mais prejudicado que ajudado Rachel Sheherazade, 50, no comando de A Grande Conquista (Record).

O apresentador opina que a ex-SBT ainda não mostrou a que veio como substituta de Mariana Rios, 38, à frente do reality. "Como apresentadora de telejornal, ela era impecável - mas ainda não se encontrou no entretenimento. É evidente o nervosismo dela", lamentou ele, em seu Central Splash.

Dieguinho achou especialmente absurdo o suposto desejo da emissora de dar um programa dominical para Sheherazade apresentar, conforme noticiado por Gabriel Perline no A Tarde É Sua (RedeTV!). "A direção da Record não está acompanhando A Grande Conquista, tenho certeza disso. Se estivessem assistindo, já teriam percebido que tudo o que a Rachel tem na condução do programa é falta de naturalidade. Ela está no caminho, mas precisa se desprender um pouco mais do texto."

Para Schueng, o canal da Barra Funda deveria dar mais liberdade à jornalista diante das câmeras. "Rachel precisa de uma oportunidade na Record que não envolve o teleprompter. É quando a virmos sem o TP que vamos saber se a Rachel tem mesmo um grande potencial para entregar [como apresentadora de entretenimento]."

Autoconfiança é ponto forte de Davi no pós-BBB

Dieguinho Schueng elogiou a postura que Davi Brito, 21, tem adotado publicamente após ter saído vitorioso do BBB 24 (Globo).

Para o apresentador, o segredo do ex-namorado de Mani Reggo, 41, está em acreditar sempre no próprio potencial. "O Davi sabe gerenciar muito bem os próprios sentimentos. Ele não duvida de si - coisa que qualquer um de nós se pega fazendo."