Viagem no tempo: confira 15 produtos para deixar sua casa com ar retrô

Além de super estilosa, a tendência retrô na decoração desperta memórias afetivas e oferece aconchego ao ambiente. Para dar o clima vintage, você pode investir em produtos úteis para a cozinha, como batedeira e liquidificador. Ou ainda adquirir uma vitrola para ouvir música à moda antiga: com pausa para virar o disco — sem falar da qualidade de som e charme da peça.

Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou produtos para a sua casa que podem transportar você para uma excursão a diferentes épocas do passado. A lista tem eletrodomésticos, vitrolas, movéis, utilidades e mais. Bem-vindo à nossa máquina do tempo. Aproveite a viagem!

