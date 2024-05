Baile funk sem proibidão: como foi a festa dos atores de Bridgerton no Rio?

Fãs de Bridgerton ganharam um presente na noite desta segunda-feira (20): um baile funk promovido por Nicola Coughlan e Luke Newton em pleno Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Por volta das 16h, os atores chegaram ao teatro no centro da cidade e causaram alvoroço dos que esperavam em pleno sol — muitos estavam ali ma esperança de ver os ídolos, mas nao tinham convites para entrar. Mais de 40 fãs foram escolhidos pela Netflix, por meio das redes sociais, para participar da ação. Nicola e Luke posaram para fotos e responderam algumas perguntas da imprensa. E uma conversa se firmou entre os jornalistas em seguida: o carisma e a simpatia de Nicola Coughlan, a intérprete da fofoqueira Penelope Featherington.

Os dois subiriam ao palco e apareceriam oficialmente aos fãs somente por volta das 19h. Eles disseram estar felizes ao ver os fãs brasileiros e esperavam que eles dançassem a noite toda. Quem comandou a pista foi MC Carol — que teve um desafio: cortar os palavrões de suas músicas proibidonas. A funkeira de Niterói usou figurino de rainha britânica do século XIX embalou a noite com hits, como "Meu Namorado é Maior Otário", "Minha Vó Tá Maluca" e "Descontrolada". Ainda confessou: "Não é fácil cortar os palavrões. Estou tentando.

Na plateia, fãs famosos como Tati Quebra Barraco, que disse não acompanhar "Bridgerton", mas estar feliz com o convite da Netflix para representar o funk. "Tenho 27 anos de carreira e ser reconhecida pela sociedade é tudo. Antigamente, a gente não podia chegar até aqui. Saí da favela para o mundo. É a segunda vez que pisei nesse espaço e em alto estilo."

O casal Camila Queiroz e Klebber Toledo, a atriz Carla Diaz, a entrevistadora Blogueirinha, o influenciador Raphael Vicente e a escritora Camila Pudim também aparecem por lá.

Fãs empolgados

Os fãs de "Bridgerton" se empolgaram e capricharam nos looks em referência à série. Roupas de gala fizeram parte do dress code para o evento em terras cariocas — em dia caloroso, com termômetros superiores a 30°C no período da tarde.

A estudante Evelyn Luna, 24, uniu a estética de Bridgerton e do baile funk carioca atual. Ela usou um corset, luvas, óculos e um shortinho. "Sou obcecada por corset. Uso no dia a dia. E gosto de baile funk, mas minha mãe não pode saber", brincou a carioca.

A internacionalista Leticia Gama, 22, viajou de São Paulo ao Rio com o seu Colin de papelão em tamanho real. "É a quinta aparição dele. O Colin de papelão é famoso. Veio no avião comigo. Tive que desmontá-lo para colocar na mala. Foi a primeira vez que andei de avião."

Samara de Souza e Leticia Gama Imagem: Filipe Pavão/Splash UOL

A engenheira Bianca Sales, 30, reiterou que os fãs foram escolhidos por suas atividades engajadas nas redes sociais. Muitos deles, inclusive, já se conheciam virtualmente. "Sou engenheira e falo de romance, sim. Faço fanfic."