MC Mari acusa Anahí de racismo estrutural: 'Vinigram não é um animal'

MC Mari questionou a postura de Anahí no programa ao vivo de A Grande Conquista 2 (Record) e acusou a participante de racismo estrutural.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em papo com Edlaine, Taty Pink, Fellipe e Vinigram, ela sugeriu que a adversária tinha cometido racismo. A cantora citou a situação em que Any comparou o cantor a um animal.

Na sala, Mari afirmou: "Ele [Vinigram] levou para um âmbito de brincadeira, riu... você lembra que todo mundo ficou [chocado]? Lá embaixo, ela fala sobre as garras. Vinigram não é um animal, ele não tem que ser comparado a um animal. Isso é racismo estrutural".

No X (antigo Twitter), a equipe de Anahí se pronunciou. A assessoria criticou a postura de Vinigram e MC Mari e defendeu a influenciadora: "Está sendo acusada de algo extremamente grave por uma fala que ela sequer teve, e que foi distorcida e interpretada de maneira incorreta".

Diante dos últimos acontecimentos, estamos aqui para esclarecer alguns pontos. Na dinâmica que ocorreu ontem, quando Any apontou ViniGram no jogo da discórdia, ela usou um termo bastante falado em sua terra: "dar uma unhada e esconder a unha." Desde então, Vini vem distorcendo a? pic.twitter.com/n67VcixF8B -- Anahí Rodrighero ?? (@AnahiRodrighero) May 20, 2024

A equipe de Vinigram também se manifestou na rede social. Em um post, afirmou que a assessoria da participante se "manifestou de forma errônea ao reduzir toda a tristeza do Vini apenas à frase dita".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso