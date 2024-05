Any pede desculpa a Vinigram por falas: 'Jamais queria te magoar'

Anahí conversou com Vinigram após suas falas serem interpretadas como racismo em A Grande Conquista 2 (Record). O participante citou o incômodo e MC Mari a acusou de racismo estrutural.

O que aconteceu

A Conquisteira pediu desculpas ao colega após uma brincadeira de mímica: "Sei da minha personalidade, honestidade, quem eu sou. Me perdoe se o nome do filme que falei ['Planeta dos Macacos']... falei porque a gente estava em uma dinâmica, você está me explicando isso e eu entendo. Quero pedir perdão por isso, porque você fala que te magoou e eu jamais queria te magoar assim".

Ela ainda se pronunciou sobre a Dinâmica dos Apontamentos no domingo (19): "O ditado não é nesse sentido que tu entendeu, é outra coisa. Não é sobre animal, é um termo que se usa na minha terra [Acre]. Estou falando isso de coração".

Mesmo depois de conversar com Vinigram, o participante criticou sua atitude com os demais. Ele duvidou da intenção de Anahí ao falar sobre o filme "Planeta dos Macacos" e de que teria "garras". Na ação, ela falou que "ele dava unhada e escondia a unha".

O artista pediu ajuda no programa. Ele solicitou uma conversa com um psicólogo e, depois, chorou com Liziane, MC Mari e outros.

Nesta segunda-feira (20), Anahí procurou o participante e tentou conversar novamente. Vinigram confessou que não queria mais tratar sobre o assunto.

Pronunciamento de equipes nas redes

As equipes de Any e Vinigram se pronunciaram no X (antigo Twitter). A equipe da Conquisteira a defendeu, enquanto a do cantor criticou a postura da assessoria.

Rachel Sheherazade alerta sobre racismo e participantes reagem

Rachel Sheherazade diz que emissora é contra preconceitos Imagem: Reprodução/PlayPlus

Rachel Sheherazade também conversou com a casa sobre o ocorrido. No programa exibido nesta segunda-feira (20), a apresentadora pontuou: "Não importa o que foi dito, e sim como foi recebido. Por isso, peço cuidado com as palavras. Às vezes, você pode não ter intenção, mas é importante levar em conta a forma que a pessoa recebeu".

Ao ver uma cena que pode parecer racismo ou qualquer outro tipo de preconceito, é tarefa de todos nós enfrentarmos esse tipo de situação. Nós, da produção, somos absolutamente contra atitudes preconceituosas.

A apresentadora informou que os envolvidos poderiam se manifestar. Vinigram reforçou seu incômodo com a situação, e Anahí apontou estar envergonhada e que pedia desculpas novamente por suas falas.

