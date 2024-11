Latinidades, contos e mais: 5 dicas de livros para começar bem a semana

Procurando uma boa leitura para começar a semana? O colunista Rodrigo Casarin e as repórteres Luiza Missi e Luiza Stevanatto, de Splash, trazem cinco!

As sugestões são uma verdadeira viagem: além de autores brasileiros, temos autores romenos, italianos e cubanos. Confira:

"Nostalgia", de Mircea Cartarescu (Mundaréu, tradução de Fernando Klabin)

Rodrigo Casarin - Cinco histórias independentes que compõem um todo onde parece não haver limites entre as memórias, a imaginação e a fantasia. São passagens que exploram as descobertas da infância, a sexualidade e busca por algo que dê sentido ou, pelo menos, alguma emoção à vida. Graças a esse romance complexo, o romeno Mircea Cartarescu já angariou um bom punhado de admiráveis leitores aqui no Brasil.

"O Livro dos Abraços", de Eduardo Galeano (L&PM)

Luiza Missi - Publicado quando o famoso "Veias Abertas da América Latina" completou 18 anos, "O Livro dos Abraços" também tem como objeto de estudo os países ao sul dos Estados Unidos. O diferencial aqui é o formato: nessa série de microcontos, Galeano prova que é possível ensinar história misturando prosa com poesia, sentimento com análise e até fato com ficção.

"Pessoas Decentes", de Leonardo Padura (Boitempo, tradução de Monica Stahel)

Rodrigo Casarin - O romance mais recente do ótimo Leonardo Padura se passa em dois momentos históricos para Cuba: 2016, quando a ilha voltou a se aproximar dos Estados Unidos, e as disputas políticas no país no começo do século 20, logo após sua independência formal. É mais um trabalho estrelado pelo detetive Mario Conde, grande personagem de Padura. Por meio da apuração de assassinatos que se desvelam muitas das tensões históricas com as quais os cubanos convivem.

"História do Novo Sobrenome", de Elena Ferrante (Biblioteca Azul, tradução de Maurício de Santana Dias)

Luiza Stevanatto - Parou de ler a Tetralogia Napolitana no primeiro livro por algum motivo? Esse é o sinal para continuar lendo a coleção de Elena Ferrante. Esse livro encontra Lenu e Lila do ponto onde as deixamos em "A Amiga Genial", agora entre a adolescência e a juventude, com todas as inseguranças, instabilidades, neuras, desejos e sentimentos que essa fase traz, do jeito que só Elena Ferrante é capaz de escrever.

"Luminol", de Carla Piazzi (Incompleta)

Rodrigo Casarin - Dividido em três partes, é uma literatura em forte diálogo com a tradição latino-americana —penso principalmente em Roberto Bolaño. Romance de estreia de Carla Piazzi, "Luminol" é apresentando como um luto labiríntico narrado por meio de um trio de vozes. Entre amizades e assombrações numa região erma, montanhosa, e mistérios que dialogam com momentos dramáticos de nossa história, uma literatura cheia de camadas subterrâneas para o leitor explorar.

