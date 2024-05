Ana Carolina troca carícias em rara aparição com nova namorada

Ana Carolina, 49, foi clicada com a nova namorada, Ramona Bakker, 46, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (1).

O que aconteceu

A artista e a produtora trocaram carícias e abraços ao cruzarem o aeroporto carioca. As duas optaram por looks despojadas. Ana usou um look todo preto e fones de ouvidos, enquanto Ramona apareceu com uma camisa larga e jeans.

As duas já tinham sido vistas juntas recentemente em um shopping carioca. A cantora e a produtora começaram o namoro no final do ano passado — após o fim da relação entre Ana e a cantora italiana Chiara Civello. A primeira aparição pública foi na festa dos 50 anos de Angélica, em novembro.

Quem é Ramona

Ela é produtora executiva de séries audiovisuais. Tem no currículo as séries "Dom" e "Viajando com os Gil", do Prime Video. Assim como, também mora no Rio de Janeiro.

É filha de Roberto Bakker, também produtor audiovisual. "Quando comecei, não havia muitas oportunidades para fazer uma carreira em cinema no Brasil", contou ela numa entrevista a Forbes.

Ana Carolina troca carícias com a namorada, Ramona Bakker, em aeroporto do Rio Imagem: Anna Giullia/AgNews