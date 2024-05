A Grande Conquista: Record divulga vileiros que estão na 3ª Zona de Risco

A Record divulgou, no programa ao vivo desta quarta-feira (1), quem está na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista 2.

O que aconteceu

Anteriormente, Rachel Sheherazade avisou que 40 vileiros estariam na nova Zona de Risco. Ela apontou que xx seriam eliminados dessa vez.

Os participantes que estão na berlinda são: Amandinha, Bifão, Bruninho Mano, Brunna Bernardy, Bruno Cardoso, Cacau Luz, Carolina Roland, Cibelle, Claudia Baronesa, Dani Bavoso, Fábio Gontijo, Geni Grohalski, Guipa, Hanny Boni, Heitor Ximenes, Jéssica Marisol, Liziane Gutierrez, Lippe Rodrigues, Lucas de Albú, Luciana Mirihad, Madshow, Michelle, Nadya França, Preta Praiana, Rambo, Ste Carvalho, Taty Pink, Vanessa, Vinicius Venturini e Wellen Rocha.

Como foi a dinâmica de indicação para a Zona de Risco

Os Donos tiveram que salvar os vileiros de cada casa. Na semana passada, a dinâmica foi oposta, com os participantes sendo indicados para a Zona de Risco.

Luciano (Verde) salvou: João, Cátia, Danese, Poliana, Michael e Aline Bina.

Jaline (Azul) salvou: Nathana, MC Jey Jey, Andreia, Ana Paula, Vivi, Izumed, Graci, Maizy, Claudinha, Destri e Lara.

Edlaine (Laranja) salvou: Raphinha, MC Mari, Kaio, Hadad, Brenno, Fellipe Villas, Vinigram, Ysani, Charles Daves e Danilo.

Como foi a prova

A Grande Conquista: Participantes disputaram prova da 3ª Zona de Risco Imagem: Reprodução/PlayPlus

Os participantes que não foram salvos, disputaram a prova da batalha naval. Eles se dividiram em grupos: A disputou com o B, e C disputou com o D.

As finalistas dos torneios se enfrentaram na disputa final. A equipe vencedora era formada por: Manoelzinho, Hideo, Clevinho, Gabriela Rossi, Thiago Luz, Thiago Cirillo, Fernando Sampaio, Jonas, Biel e Maysa.

Os Donos foram escolhidos. Fernando escolhei Manoelzinho para a Casa Laranja. Manoelzinho optou por Thiago Luz como Dono da Casa Azul. Por fim, Thiago selecionou Clevinho como Dono da Casa Verde.

