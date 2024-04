Vídeo: Meteoro de grande magnitude ilumina céu do sul do Brasil

A queda de um meteoro de grande magnitude iluminou o céu da região sul do Brasil na segunda-feira (29).

O que aconteceu

A rocha espacial entrou na atmosfera às 0h23. O fenômeno ocorreu na divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e foi registrado pelas câmeras dos observatórios do Bate-Papo Astronômico, em Santa Maria, e Heller & Jung, em Taquara.

O meteoro teve um brilho de -7.9. Ele não pertence a alguma chuva de meteoros ou corpo celeste conhecido, e pôde ser visto apesar de muitas nuvens no céu. ''Este tipo de fenômeno ocorre poucas vezes por ano em uma mesma região, e em Santa Maria é o mais brilhante registrado pelas câmeras do projeto desde 2021'', explicou Fabrício Colvero, diretor-executivo do Bate-Papo Astronômico

A luminosidade também foi observada por moradores. "No exato momento que deu o brilho muito forte, cheguei a me assustar, fiquei extremamente impressionado com que eu tinha visto na minha frente. Foi uma sensação única'', contou o pizzaiolo Otávio Zancanaro, morador de Santa Maria.