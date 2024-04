Madonna tem mansões e apartamentos de luxo espalhados pelo mundo

Madonna, 65, que se prepara para o show histórico na praia de Copacabana, no Rio, que promete levar 1,5 milhão de pessoas para as areias, teve mansões e apartamentos de luxo espelhados pelo mundo. A cantora tem uma fortuna que impressiona.

O que aconteceu

Ao longo dos anos, a rainha do pop teve imóveis em pelo menos cinco lugares. Há propriedades em Nova York e Califórnia, ambas nos Estados Unidos, Reino Unido e Portugal.

Apartamento em Harperley Hall, Nova York. A cantora comprou a sua primeira propriedade no edifício Harperley Hall, em frente ao Central Park, na cidade de Nova York. Ela adquiriu o imóvel em 1985 com o ex-marido Sean Peen. Após o divórcio, a rainha do pop ficou com o imóvel e acabou comprando mais duas unidades no prédio - 5º e 6º andar.

Em 2012, ela colocou o imóvel à venda por US$ 23,5 milhões (R$ 120 milhões na cotação atual), que acabou sendo vendido meses depois.

Madonna vendeu o apartamento em 2012 por R$ 120 milhões Imagem: Divulgação

Mansão na Brickell Avenue, Miami. Em 1992, a cantora comprou o imóvel de 780 metros quadrados, com nove quartos, onde gastou US$ 4,9 milhões (R$ 25 milhões). A casa tem uma vista para a Baía de Biscayne e o horizonte da cidade. Anos depois, em 2000, ela vendeu a mansão por US$ 7,5 milhões, cerca de R$ 38,6 milhões.

Madonna comprou a mansão em 1992 Imagem: Reprodução/The Assouline Team/Compass

Ashcombe House, em Wilshire, Inglaterra. A mansão em um país europeu foi comprada com o ex-marido Guy Ritchie em 2001. No valor de £ 9 milhõs (R$ 57,7 milhões), a propriedade foi construída em 1700 e tem a decoração de tijolos. A propriedade é conhecida porque recebeu grandes nomes, por exemplo, Salvador Dalí e Lady Diana Cooper. Depois do divórcio em 2008, a casa ficou o Ritchie, que ainda mora lá.

Mansão em Beverly Hills, Califórnia. Em 2003, a cantora comprou a propriedade no baladado refúgio dos famosos. O imóvel custou US$ 12 milhões (R$ 61,3 milhões) e tem oito quartos, 14 banheiros, duas casas de hóspedes, cinema, academia, entre outros.

Madonna investiu US$ 12 milhões (R$ 61,3 milhões) em uma mansão em Beverly Hills Imagem: Reprodução/MLS/Estately

Mansão em Londres, na Inglaterra. A artista também comprou propriedades em Londres, como a casa que pertenceu a Paul Davi, em 2007. O imóvel tem dez quartos e custou US$ 8,07 milhões (R$ 41,2 milhões) e ainda está em seu nome.

Megamansão em Upper East Side, Nova York. Em 2009, ela comprou o imóvel por US$ 40 milhões (R$ 204 milhões). A propriedade é composta por três casas, com 13 quartos, 14 banheiros, nove lareiras, adega, jardim e elevador.

Em 2009, Madonna comprou o imóvel por US$ 40 milhões (R$ 204 milhões) Imagem: Reprodução/Google Street View

Fazenda em Hamptons, Nova York. Também em 2009, ela comprou uma fazenda de Kelly Klein, ex-mulher do designer Calvin Klein. Anos mais tarde, ela comprou uma área vizinha, juntando os terrenos e formando uma área de 58 hectares. Em 2021, ela contratou um profissional para montar um estúdio de gravação na fazenda.

Mansão em Lisboa, em Portugal. Madonna comprou uma mansão de US$ 8,9 milhões (R$ 45,4 milhões), com quatro quartos, e que ainda pertence a cantora.

Casa em Beverly Hills, Califórnia. Madonna tem outro mansão e que, em 2020, decidiu alugar. De acordo com a Variety, é necessário desembolsar US$ 120 mil por mês (aproximadamente R$ 613 mil). O local tem pista de boliche, sala de jogos, cinema e uma quadra de tênis ao ar livre.

Madonna colocou essa casa para alugar em 2020 Imagem: Divulgação

Mansão em Hidden Hills, Califórnia. Foi a mansão adquirida recentemente pela cantora e que pertenceu ao The Weeknd. Comprada em 2021 por US$ 19,3 milhões (R$ 98,6 milhões), a propriedadee tem sete quartos, nove banheiros, sala de música, adega, home theater, cozinha externa, academia, piscina de água salgada com spa, adega, teatro, área de bar, garagem para cinco carros e quadra de basquete.

Madonna comprou mansão de The Weeknd Imagem: Reprodução/Compass

No entanto, no ano passado, a cantora vendeu a mansão para Kim Hyoung-nyon, um investidor bilionário do mercado de criptomoedas da Coreia do Sul.