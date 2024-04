Dra. Frida: Casas como as de Virgínia são para a família não se encontrar

Virgínia Fonseca, 25, exibiu no Instagram detalhes de sua nova mansão, onde viverá ao lado do marido, Zé Felipe, 26, e dos filhos do casal - ela está grávida do terceiro herdeiro. Anitta, 31, reagiu ao post e pediu para se hospedar no local quando passar novamente pelo Brasil.

A psicóloga Dra. Frida - personagem da comediante Paloma Santos - comentou o assunto no programa Splash Show e recordou que o cantor Gusttavo Lima, 34, recentemente inaugurou uma residência parecida. "Entramos numa situação clínica parecida há duas semanas com o 'Gusttavo Lima e Você' e a esposa [Andressa Suíta, 36]. Eles fizeram um investimento parecido em Miami, onde o IPTU é mais barato - eu já cantei essa bola. Parece que essa casa [da Virgínia] é duas vezes maior [que a do Gusttavo]."

Para a doutora, residir em um empreendimento dessas dimensões têm um objetivo muito claro - e muito funcional também. "É para não se encontrar dentro de casa! Com uma casa desse tamanho, eles não vão se encontrar nunca! Isso quer dizer que não vai ter conflito. Quando você não acha o seu cônjuge dentro de casa, não tem briga."

Ela aprova completamente, "do ponto de vista clínico", o novo lar que Virgínia e Zé Felipe adquiriram para a família. "Acho muito bom o que fizeram. Ainda compraram o terreno do lado para ampliar a casa e garantir que não vão se encontrar. É um sucesso! Parabéns para o casal e também para a Anitta, que já arranjou um spa de graça. A pessoa é visionária, sabe fazer uma permuta."

Yas: Haters de Davi não têm a mesma sede de justiça com assédio e racismo

Após ter suas contas hackeadas e conseguir recuperar os perfis, Davi Brito, 21, pronunciou-se em suas redes sociais. Ele agradeceu o carinho dos fãs, mencionou que seu pós-BBB "está sendo difícil" e contou que vai "dar um tempinho" da presença na internet.

Para Yas Fiorelo, é curioso que figuras que de fato tiveram comportamentos condenáveis no BBB não sofram a rejeição que Davi sofre fora (e dentro) da casa. "Não vejo essa brutalidade, essa sede de justiça, com pessoas que importunaram sexualmente mulheres dentro do Big Brother, com quem cometeu racismo religioso lá dentro. Me parece que essas pessoas ficam impunes. Não estou dizendo que elas devem ser apedrejadas na rua, mas me parece que a régua é muito maior quando se trata do Davi."