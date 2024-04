Beatriz nega romances após fim do BBB 24: 'Nem beijei na boca ainda'

Beatriz Reis, do BBB 24, em entrevista ao Gshow:

A ex-BBB deu detalhes da rotina após 20 dias do fim do programa. "Está uma loucura, mas muita coisa linda acontecendo. As mensagens que mais recebo são pessoas falando que estavam com depressão e que invadi a casa deles com alegria, minha história de vida inspirou".

"É um choque ver as pessoas falando de você, muita gente seguindo, é uma responsabilidade".

Ela também revelou que não rolou nenhuma paquera ainda. "Nada, não tô conseguindo nem dormir direito. Nem beijei na boca ainda, nada, zero!"

"Não deu tempo ainda [de conhecer ninguém]. Por enquanto não, mas estou aberta a ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos."

Beatriz ainda contou que suas roupas continuam sendo do Brás. "Grife não sei, não, viu? Ainda não usei, não. Até agora, foi tudo Brás, sempre vai me acompanhar, tem muita coisa linda lá. Ganhei muita coisa também, muito presente. Uso tudo! O que gosto estou usando".

A ex-BBB confessou que um dos seus planos é criar uma marca de roupas, além da carreira artística. "Penso em ter uma marca de roupas, é um dos planos, adoro fazer roupa, criar, inventar, quero estudar moda para aprender, se atualizar".

"Quero ser apresentadora, fazer novela, filme, série, quero atuar. Desde criança tinha esse sonho e agora mais do que nunca. Estudar jornalismo, TV, ter meu programa."

Beatriz ainda não conseguiu visitar a família com a agenda cheia e corrida. "Ainda não consegui voltar para minha casa, mas estou planejando. Ver meu quarto, minha casinha, quero ir à praça onde montava minha barraca, rever as pessoas."