A Grande Conquista: Andreia e Thiago rompem após discussão por comida

A Casa Azul foi palco de mais uma treta hoje em A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

Andreia de Andrade, Thiago Cirillo e alguns outros vileiros se estressaram ao discutir sobre a divisão de alimentos.

Andreia: "Gente, eu não sei negar comida. Eu tiro de mim. Quando eu estou aqui servindo as pessoas, se alguém fala 'põe mais um pouquinho?', eu não vou falar 'não, não vai comer'. É da minha essência não brigar por comida. Eu não tenho esse hábito. Eu fico sem comer, mas não deixo a pessoa ao meu lado sem comer".

A discussão seguiu, e Thiago pediu para que Andreia mantivesse o tom de voz baixo.

Thiago: "Para de gritar!".

Andreia: "Você não ouve! Talvez gritando você escute!".

Thiago: "Estou escutando até agora você falar".

Andreia: "Vocês falam tanto da Graci, que ela repete, e você está igual o enredo dela. Repetindo 300 vezes uma coisa. Você está falando de uma sopa que foi de anteontem! A gente não pode ser hipócrita".

Alguns moradores tentaram se envolver para acalmar a situação, mas Andreia se irritou.

Andreia: "O cara está errado e você quer que eu peça desculpas? Eu justifiquei 300 vezes o que aconteceu".

Por fim, Andreia e Thiago decidiram não ter mais contato um com o outro.

Thiago: "Beleza, então acabou aqui o papo aqui. Cada um vai pro seu lado. Pelo amor de Deus, não me olha mais".

Andreia: "Você também. Nem olha pra minha cara, nem olha pra mim. Nem quero saber de você".

