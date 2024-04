Atriz desistiu de grupo pop internacional para fazer 'Justiça 2' na Globo

Gi Fernandes, 19, causou surpresa aos fãs brasileiros do grupo Now United quando deixou a final da competição que escolheria um novo integrante para o projeto internacional. Uma das favoritas, ela anunciou que desistiria da vaga em dezembro de 2022 para se dedicar à gravação da segunda temporada de "Justiça" (Globoplay).

Tive que escolher entre Now United e 'Justiça'. Escolhi 'Justiça'. Todo mundo me chamou de louca... Foi um momento de seguir meu coração. Eu senti que essa era a direção certa para mim, mesmo que muitos duvidassem. Estou muito feliz com essa escolha e grata pela oportunidade. Gi Fernandes

Quem é Gi Fernandes

A jovem atriz nasceu e cresceu na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Na infância, optou pelo curso de teatro em vez de dança ou balé, pois a família só tinha dinheiro para bancar uma formação, e se apaixonou pela atuação. "Sem minha família me apoiando, seria impossível", afirma ela, emocionada.

Também é cantora, dançarina e passista da escola de samba Mangueira. Aos 11, inclusive, participou de um concurso do Domingão do Faustão chamado Passistas do Amanhã.

Ela enaltece o papel da escola pública em sua formação e a possibilidade de ter feito um intercâmbio na França durante o ensino médio. "Sou cria da escola pública e tenho muito orgulho em dizer isso. Meus professores sempre me incentivaram. Através da escola pública, tive a chance de conhecer a Cinemateca Francesa em Paris e apresentar um filme que gravei na Igreja da Penha [aos 13]. Quando fui lá para fora, vi que o mundo era cheio de possibilidades e eu poderia ser o que eu quisesse. Vi que poderia ultrapassar a barreira do horizonte que eu enxergava."

Gi é uma menina que desde pequena se identificou com arte, que aos sete anos quis fazer teatro e faz até hoje. Gi gosta de contar história. Desde pequena, eu afirmo que sou atriz mesmo sem ter trabalhos.

Destaque no Globoplay

Em 2022, foi selecionada para interpretar Lorraine na série "Os Outros" — o sucesso foi lançado pelo Globoplay em 2023 e é exibido na TV aberta pela Globo atualmente. "Foi um sucesso que a gente não esperava. A gente fez com muito amor, claro, mas era um tiro no escuro, uma série e enredo novos. Quando começou a bombar e as pessoas passaram a falar, a gente se 'assustou''."

Após sucesso de "Os Outros", a atriz foi convidada para fazer teste em "Justiça 2" — que estreou no Globoplay no último dia 11. Nesse momento, ela teve que desistir de participar da final do concurso que escolheria o novo membro do grupo Now United. Gi havia superado mais de 800 participantes na competição.

"Em Justiça 2", ela dá vida a Sandra, jovem que acaba nas ruas após a mãe ser presa. Ela divide cenas fortes com a atriz Belize Pombal. "Mais que uma atriz potente, é uma pessoa incrível. Aprendi muito com ela. A gente fez o teste à distância, porque a Belize estava na Austrália. Quando a gente chegou no primeiro dia da preparação, a gente não sabia muito o que ia acontecer, qual caminho seguir, mas a gente foi construindo essa história juntas. Uma segurou a mão da outra. E foi linda."