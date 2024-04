Brasileira desiste de reality do Star+ após ser alvo de xenofobia

Priscila Ferrari, a única participante brasileira do reality "Vanderpump Villa" (Star+), desistiu do programa após sofrer xenofobia. O episódio da desistência vai ao ar na próxima segunda (29).

O que aconteceu

Os outros participantes criticavam o sotaque de Priscila. "Eu comecei a me afastar e me sentir excluída quando tive uma discussão que não foi ao ar com um dos participantes [Marciano] e ele perguntou o que eu estava falando, que pelo meu sotaque, aquilo nem poderia ser chamado de inglês. E eu ouvia entre paredes os participantes fofocando sobre o meu sotaque, reclamando que eu sempre dizia que era do Brasil", contou a carioca com exclusividade a Splash.

Falar sobre o meu país irritava eles. Eu sempre me apresentava para os hóspedes do Chateau dizendo que era brasileira e comecei a perceber que ser estrangeira incomodava os outros participantes do reality. Falavam que eu era estranha, diferente. Priscila Ferrari

Uma participante brigou com Priscila pela forma como ela se sentava. Em um dos episódios, Priscila estava sentada na frente de Marciano, affair de Hannah. A americana, então, se disse incomodada porque a brasileira estava "com as pernas abertas demais". Depois, no entanto, Priscila apontou que outra participante se sentou da mesma forma e não foi criticada. Isso deu início a uma discussão em que as duas gritaram e xingaram a brasileira.

No reality, os participantes moram e trabalham num hotel da socialite Lisa Vanderpump. Ao fim da estadia dos primeiros hóspedes do Chateau Rosabelle, Priscila se saiu bem e foi elogiada pela empresária que comanda a equipe. A brasileira de 30 anos foi descoberta enquanto trabalhava como garçonete em Los Angeles.

O ambiente era muito tóxico. Eu tinha meus amigos, mas durante as horas de trabalho, me sentia excluída e já não podia mais suportar a negatividade e a exclusão. Quando estava em uma roda conversando, o que eu falava algo era sempre diminuído ou não escutavam, era deixado de lado pelos participantes. Priscila Ferrari

Em um dos episódios, os participantes foram questionados se alguém se sentia alvo de bullying. "Eu sabia que a pergunta era para mim e eu não queria dar para essas pessoas que estavam fazendo bullying, o que elas queriam, por isso decidi ficar quieta. Mas percebi que quanto mais quieta e distante eu ficava, mais elas se incomodavam, porque elas queriam que eu as confrontasse, mesmo sabendo que toda a conversa sempre acabava em berros. Então percebi que o melhor para mim e para a minha saúde mental era sair".