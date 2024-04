Após ser atacada, Vênus é encontrada desacordada em 'Família É Tudo'

No capítulo de segunda-feira (29), da novela "Família É Tudo" (Globo), Bia e Babbo voltam para a Fundação. Netuno se esconde com Vênus, e os dois se enfrentam.

Tom não consegue falar com Vênus e se preocupa. Jéssica convida Electra para dar aulas com ela para meninas carentes. Paulina decide fazer uma surpresa para Tom.

Brenda se preocupa com a saúde de Ramón. Tom encontra Vênus desacordada na Fundação. Paulina descobre que Tom pediu Vênus em casamento.

Lupita fica no mesmo quarto que Júpiter no hotel. Andrômeda encontra Chicão. Mila exige que Hans marque o jantar com Catarina para anunciar seu casamento. Vênus diz a Tom que a pessoa que invadiu a Fundação queria matá-la.