Irmão de Huck dirigiu 'Quebrando Mitos', documentário sobre Bolsonaro

Fernando Grostein, 43, irmão de Luciano Huck, 52, disse que deixou o Brasil há 5 anos após sofrer ameaças de morte.

Quem é Fernando Grostein?

É diretor de cinema. Seus trabalhos mais conhecidos são os documentários "Coração Vagabundo", com Caetano Veloso, "Quebrando o Tabu", que traz diversas personalidades políticas discutindo a problemática da "guerra" às drogas, e "Quebrando Mitos", sobre a suposta masculinidade tóxica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além do trabalho no cinema, Fernando também dirigiu campanhas de publicidade. Marcas como Coca-Cola, Pfizer e Nestlé estão entre seus trabalhos, e ele é sócio-diretor da Spray Filmes, que produz filmes publicitários, documentários e filmes para entretenimento.

O cineasta também tem um canal no YouTube. O vídeo "Cê já se sentiu um ET?", onde Fernando fala abertamente sobre sua homossexualidade, recebeu mais de 290 mil visualizações.

Foi o de maior repercussão. Por ter aberto minha intimidade — falei de temas difíceis como a homofobia interna e suicídio -, muitas famílias me escreveram. Jovens e pais. Todos agradecendo. Recebi mais de uma mensagem de pessoas que estavam pensando em se matar, mas o vídeo os ajudou. contou em entrevista a Universa, em 2019

Fernando Grostein é casado com Fernando Siqueira. O casal está junto desde 2016. "Foi justamente quando conheci o meu namorado, o Fernando Siqueira, que é 17 anos mais jovem, que consegui superar completamente a homofobia dentro de mim", contou a Universa. "Ele não só me iluminou com o amor e a bondade dele, mas com uma visão feliz e sem culpa [sobre ser gay], típica da geração dele".

Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, ao lado do marido, Fernando Siqueira Imagem: Reprodução/Instagram

O cineasta revelou que foi vítima de estupro duas vezes, aos 14 e 28 anos. "Eu era um adolescente com traços bastante andróginos. Quando tinha 14 anos, durante uma festa em uma boate, homens me seguraram à força e penetraram meu ânus com o dedo. Desde então, passei a anular o meu modo de ser: postava a voz para fazê-la mais grossa e me reprimia na hora de caminhar, para parecer mais masculino", contou à Revista Piauí em 2022.

"Aos 28 [anos], fui estuprado mais uma vez, porém sobre este episódio não consigo falar ainda", disse.