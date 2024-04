Ex-galã de 'Malhação' que virou ambulante ganha novo carrinho para vendas

Daniel Erthal, 41, ex-galã de "Malhação" (Globo) que viralizou após um vídeo em que aparece como vendedor ambulante de cerveja durante o réveillon no Rio, ganhou um novo carrinho.

O que aconteceu

Em uma sequência de vídeos publicados em seu perfil no Instagram, ele mostrou o novo carrinho, que é patrocinado por uma marca de cerveja.

O novo carrinho é feito de madeira e tem três coolers.

Daniel registrou o item em suas publicações. "Que emoção."

Em outro vídeo, ele conta que tenta conseguir uma licença para vender. "Quero trabalhar."

Daniel Erthal viralizou nas redes por vender bebidas nas ruas do Rio de Janeiro. Recentemente, ele ganhou uma kombi para auxiliar nas vendas dos produtos, mas depois contou que a perdeu após denúncias.

Quem é Daniel Erthal

Além de ter feito parte do elenco de "Malhação" em 2005, Erthal foi figura carimbada em outras produções da TV Globo. O ator esteve em "Porto dos Milagres", "Da Cor do Pecado", "Belíssima" e "Eterna Magia".

Depois o artista entrou para a teledramaturgia da Record TV. Por lá, participou de "Bela, A Feia", "Milagres de Jesus", "A Terra Prometida" e "Jezabel". Apesar dos novos empreendimentos, Daniel segue atuando. Em seu Instagram há posts recentes de preparação para projetos no cinema.

O ator fez parte do elenco da terceira temporada da "Dança dos Famosos", mas foi eliminado ainda na primeira fase do quadro. Já na Record TV, ele participou do "Isso Eu Faço", atração do programa "Hora do Faro". O ator protagonizou momentos bem quentes e desafiadores. Tanto que acabou se lesionando nos treinos para fazer uma performance no pole dance.