Chief Adjuah, Jihye Lee e Charles Lloyd: destaques do auditório do C6 Fest

Jazz, um dos estilos musicais mais importantes da história da música, surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, com raízes em um rico caldeirão de influências, se alimentou da expressão emocional do blues, dos ritmos do ragtime, da complexidade harmônica da música clássica europeia, das batidas polirrítmicas da música africana, das escalas exóticas da música caribenha e uma série de outros elementos.

Um dos festivais mais importantes a popularizar o gênero aqui no Brasil foi o Free Jazz, que aconteceu de 1985 a 2001 e trouxe alguns ícones como Herbie Hancock, Ornette Coleman, Miles Davis, Chet Baker, entre outros. Pra nosso deleite, curadores do evento criaram o C6 Fest, uma celebração da nova era do jazz, que, pelo segundo ano, apresentará uma nova geração que está moldando ativamente o futuro do gênero — além da lenda viva Charles Lloyd.

Seguindo os passos do nascimento do gênero, músicos contemporâneos de jazz têm quebrado fronteiras incorporando uma variedade de gêneros e sonoridades em suas composições. Hip-hop, música eletrônica, soul, diversos ritmos da música africana, entre outros, têm se fundido, sempre enriquecendo a abrangência sonora e relevância cultural do jazz.

Confira alguns dos artistas mais notáveis do jazz atual, que farão apresentações no Auditório do Ibirapuera.

Jihye Lee

Em um meio tão masculino, ver uma mulher à frente de uma orquestra é sempre muito bom, e Jihye Lee não deixa por menos. A cantora e compositora sul-coreana é reconhecida por sua habilidade em criar músicas ricas, demonstrando habilidade técnica e criativa, incorporando elementos de jazz contemporâneo, música clássica e música tradicional coreana.

Lee lançou seu álbum de estreia, April, em 2017, recebendo diversos elogios da crítica por sua originalidade, sofisticação e pelas performances impressionantes de sua banda.

Charles Lloyd

Lloyd merecia um capítulo à parte. O artista personifica a jornada do jazz como forma de expressão pessoal e coletiva. Aos 86 anos sua música transcende fronteiras e conecta pessoas de todas as origens, lembrando-nos da poderosa capacidade do jazz de unir e inspirar.

O renomado saxofonista é dono de uma longa e influente carreira.

Nascido em Memphis, Tennessee, em 1938, começou a tocar saxofone na adolescência, e rapidamente se destacou como um prodígio musical. Nos anos 1960, se tornou uma figura proeminente na cena, ganhando reconhecimento por suas colaborações com artistas como Chico Hamilton, Cannonball Adderley e Herbie Hancock.

Uma das características de seu estilo é sua capacidade de incorporar uma ampla gama de influências em seu som, incluindo jazz, música clássica, world music e até mesmo elementos do rock, abordagem inovadora que o tornou uma figura influente no desenvolvimento do jazz contemporâneo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse grande artista, o documentário Arrows Into Infinity é uma opima pedida.

Dinner Party

Formado por quatro dos mais talentosos artistas da atualidade, os saxofonistas Terrace Martin e Kamasi Washington, o pianista Robert Glasper e o produtor 9th Wonder), o Dinner Party traz uma mistura super cativante de elementos tradicionais e modernos, o resultado é um som bem sedutor que une com elegância vários estilos musicais, jazz, hip-hop, R&B e música eletrônica. Os arranjos são ricos com improvisações brilhantes e camadas de textura sonora que criam uma atmosfera super envolvente.

O projeto começou da vontade de Terrace Martin e Robert Glasper fazerem algo juntos, ganhou vida com a chegada de Kamasi e 9th Wonder e em julho de 2020, lançaram o álbum de 7 faixas "Dinner Party", seguido pelo lançamento de uma versão intitulada "Dinner Party: Dessert". E o que era pra ser um projeto único, caiu tanto no gosto do público e da crítica que o grupo começou fazer diversas apresentações e agora chega ao Brasil.

Daniel Santiago e Pedro Martins

Daniel Santiago, guitarrista, compositor e arranjador, criou um som ao mesmo tempo acessível e sofisticado, com uma fusão de influências brasileiras, jazzísticas e contemporâneas. Além disso, já colaborou com uma variedade de artistas, como Eric Clapton, Hamilton de Holanda e Milton Nascimento, o artista lançou recentemente seu quinto álbum solo, o belíssimo Songs for Tomorrow, com participações de Aaron Parks e Eric Clapton.

Pedro Martins, guitarrista, cantor e multi-instrumentista, ganhou reconhecimento por sua técnica e criatividade como compositor. Recentemente lançou o disco Rádio Mistério, com participações também de Eric Clapton e Thundercat, entre outros.

Conhecidos pela versatilidade e capacidade de explorar uma variedade de estilos, os músicos naturais de Brasília, têm contribuído significativamente para a cena musical brasileira, ganhando reconhecimento internacional por seu talento e inovação. A dupla lançou em 2016 o disco Simbiose, com composições que trazem uma interação rica entre guitarras, complementadas por vocais envolventes.

Chief Adjuah

Trompetista e compositor norte-americano, Chief Adjuah é conhecido por uma abordagem inovadora que ele descreve como stretch music. Suas composições são fusões de jazz, hip-hop, música eletrônica, música africana, carregando consigo a tradição familiar enraizada na história da resistência negra e indígena de New Orleans, sua cidade natal.

Christian Scott Atunde, também conhecido como Chief Adjuah criou um som caracterizado por ritmos complexos, harmonias ricas e mensagens sociais e políticas poderosas, em que aborda questões como justiça social, direitos humanos e identidade cultural, explorando sua ancestralidade.

Em seu mais recente álbum, "Bark Out Thunder Roar Out Lightning", pela primeira vez não toca trompete, mas canta e explora instrumentos criados por ele mesmo, como o Arco do Chefe Adjuah, que combina o N'goni e a Corá da África Ocidental com a harpa europeia.

C6 Fest

Datas: 17, 18 e 19 de maio de 2024

Local: Parque Ibirapuera: Av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana, São Paulo

Portões 2 e 10 (para aplicativo e transporte público) Portão 3 (para estacionamento oficial)

Classificação etária: A partir de 16 anos ou abaixo dos 16 acompanhado dos pais.

Ingressos:

Auditório Ibirapuera

17 e 19/05 (sexta e domingo) - ESGOTADO

17/05 (sexta) - inteira - R$ 560 (+ R$ 112 de taxas)

19/05 (domingo) - ESGOTADO

Arena Heineken e Tenda MetLife

18 e 19/05 (sábado e domingo ) - inteira - R$ 1.320 (+ R$ 264 de taxas)

18/05 (sábado) - inteira - R$ 726 (+ R$ 145,20 de taxas)

19/05 (domingo) - inteira - R$ 726 (+ R$ 145,20 de taxas)

* Clientes C6 têm condições especiais

Onde comprar:

Online: C6fest

Bilheteria física: Teatro Renault, na av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista, São Paulo, de terça a domingo, das 12h às 20h. Segundas e Feriados a bilheteria estará fechada.

Podem ser adquiridos: https://c6fest.byinti.com/#/ticket/

Como chegar:

Carro: Pela avenida Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana. Procurar pelas sinalizações para o Portão 3.

Aplicativo: Para quem optar por taxi ou aplicativo, procure pelos portões 2 ou 10 do Parque do Ibirapuera.

Ônibus: Não haverá programação especial de ônibus para o evento, mas existem muitas linhas que passam pelo Parque. Para acessar, é só clicar no link aqui.

Metrô: A estação mais próxima é a Estação AACD, linha lilás, mas há uma caminhada de aproximadamente 30 minutos até os portões de entrada do Ibirapuera.