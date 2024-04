Fãs renovam paixão em show dos 40 anos dos Paralamas: 'De mãe para filhos'

Com 40 anos de carreira, 27 discos lançados, dezenas de sucessos e incontáveis shows pelo Brasil e pelo mundo, os Paralamas seguem na estrada com um fôlego surpreendente, influenciando novas gerações e arrebatando plateias de todas as idades por onde passam.

Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) decidiram comemorar onde mais se sentem em casa: nos palcos. Junto com eles, estavam os três parceiros antigos: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

Herbert Vianna se apresenta com os Paralamas na gravação do show 'Clássicos', no sábado (6), em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Espaço Unimed

Seis mil pessoas estiveram no Espaço Unimed, na zona oeste de São Paulo, e fizeram parte do espetáculo da gravação do DVD "Paralamas Clássicos", mesmo nome da atual turnê da banda, que começou em 2020.

O baixista Bi Ribeiro, dos Paralamas do Sucesso, durante show que vai virar DVD, no sábado (6), em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Espaço Unimed

Como o próprio nome já sugere, a banda presenteou os fãs com mais de duas horas de uma viagem por quatro décadas de carreira através de um setlist que mistura a história da banda com as nossas memórias.

O show começou com atraso e, como é de costume em shows para gravar DVD, o trio repetiu algumas músicas, como "Romance Ideal", "Beco" e "Lanterna dos Afogados", mas muitos fãs revelaram que estava tudo tão incrível que eles podiam repetir quantas músicas fossem necessárias.

Com ingressos esgotados, Paralamas do Sucesso faz show no sábado (6), no Espaço Unimed, em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Espaço Unimed

No repertório, estavam os clássicos como "Vital e sua Moto" e "Óculos", canções políticas como "Alagados" e "O Beco", além de músicas que retratam o amor, como "Meu Erro" e "Romance Ideal". O trio não trouxe nenhuma surpresa.

"Sem palavras pela alegria de um reencontro tão intenso e tão verdadeiro. Muito, muito, muito obrigado", disse Herbert, visivelmente emocionado. "Estamos começando mais 40 , vocês vão ter que aturar a gente", brincou Barone.

João Barone apresenta no sábado (6) show da turnê 'Clássicos', em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Espaço Unimed

Mais do que um show, ver os Paralamas nos palcos é a história de uma paixão que se renova: da banda pelos palcos, do público pela banda e pelo rock brasileiro.

Histórias se misturam

A reportagem de Splash conversou com diversos fãs que destacaram a história de superação, união, amor pela música e a consolidação de uma das maiores bandas nacionais de todos os tempos.

Aos 14 anos, Pedro Augusto Pereira veio de Araras (SP) com sua família para celebrar as 4 décadas do trio. "Eu escuto eles desde quando era bem pequeno por causa dos meus pais. É uma emoção ouvir as músicas deles ao vivo. Principalmente, 'Alagados', que é a minha favorita."

Pedro foi com a família assistir ao show 'Paralamas Clássicos', em São Paulo Imagem: Bruva Gavioli/UOL

A mãe, Vanessa Pereira, revelou que a música faz parte da família. "Ouvir Paralamas é lembrar da minha juventude e é tão bom! O amor pela música deles passou da mamãe para os filhos. Além de fã, meu filho Pedro também é músico."

O casal do bairro paulistano da Vila Mariana Daniel Camacho e Vanessa Dias revelou que, assim que soube da gravação do DVD, já garantiu os ingressos. Daniel destacou a história de superação do Hebert Vianna.

Daniel e Vanessa foram curtir o show 'Paralamas Clássicos', em São Paulo Imagem: Bruna Gavioli/UOL

"Ele é incrível! Eu fico admirado com a disposição dele de fazer duas horas de show ou mais. Vale muito a pena ver um show dos Paralamas! Acho que todo mundo tem que experimentar uma vez na vida", se empolga.

Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu gosto do Paralamas desde a minha adolescência. Eu já estou com 45 anos e as músicas mais antigas são as que mais me tocam. Daniel Camacho, fã dos Paralamas

Parceria Médicos Sem Fronteiras

Neste sábado (06), a organização médico-humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras lançou a campanha publicitária "Ame Sem Limites, Cuide Sem Fronteiras", com a música "Cuide Bem do Seu Amor".

"É uma organização superidônea, do bem e humanitária. Eles estão em todos os lugares onde é necessário assistência de saúde para as pessoas que estão precisando, em guerras, pandemias, em situação de extrema pobreza. Então a gente está muito feliz de estar aqui lançando e contando com a ajuda de todo mundo, porque a Médicos Sem Fronteiras funciona independentemente de qualquer governo, de qualquer situação política. Ela precisa muito de doações, é isso que eles precisam para sobreviver e para fazer um monte de gente sobreviver", explicou João Barone.