Virou moda? Ator de 'Eu, a Patroa e as Crianças' se declara a brasileiros

Andrew McFarlane, 37, que interpretou o personagem Tony em "Eu, a Patroa e as Crianças", se declarou aos fãs brasileiros no sábado (6).

O que aconteceu

O ator publicou uma foto em seu Instagram, onde usa uma camisa com a frase "Eu amo meus fãs brasileiros."

Na legenda, ele mandou um oi. "Oi, Brasil."

Nos comentários, o público brincou com a foto. "Ele viu que o Greg vestiu uma camisa assim e ganhou muitos seguidores brasileiros e agora tá fazendo o mesmo."

"Quantos seguidores você vai querer?", questionou outro.

No início da semana, Vincent Martella, o Greg de "Todo Mundo Odeia o Chris", viralizou ao publicar uma foto com uma camisa parecida, dizendo "Eu sou famoso no Brasil."

Com o sucesso da foto, que alcançou 3 milhões de curtidas — bem mais que média das publicações de Martella— ele fez uma segunda publicação falando que assistiu a série dublada em português. "Oi, Chris e Greg", legendou e elogiou a versão brasileira.

Martella passou em números os seguidores de Tyler James Williams, o Chris da série.