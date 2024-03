Tatuou foto de Elias Maluco: qual a relação de Oruam com poderosos do crime

O trapper Oruam, 23, chamou atenção durante um show no Lollapalooza neste fim de semana após pedir liberdade para o pai, Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho e preso desde 1996. Na época da prisão, Oruam tinha apenas 5 anos e, devido às relações do pai, tinha contato com outros integrantes da facção criminosa.

Entre eles, está Elias Maluco, condenado pela morte do jornalista Tim Lopes. Elias é considerado tio por Oruam e recebeu uma homenagem em uma tatuagem na barriga. Entenda as relações.

Marcinho VP

Pai de Oruam foi preso em 2006 por envolvimento com o tráfico de drogas. O pai do cantor é apontado como líder máximo do Comando Vermelho e, de dentro da prisão, mantém influência na organização criminosa que atua principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro.

Ele é condenado por tráfico de drogas e homicídio. Ao todo, ele foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Atualmente, Marcinho VP está no presídio federal de Catanduvas (PR).

Crimes do pai não têm ligação com a carreira de Oruam. O cantor defendeu este ano que a trajetória musical dele nada tem a ver com o passado de Marcinho VP.

Vou visitar meu pai e ele fica todo bobo. Ele fala que os policiais lá falam de mim para ele, que fui para a casa do Neymar. Imagina para ele. Ele sofreu pra c*****, tá lá, pagando por tudo o que ele fez. Ninguém pode falar nada. É meu pai. Vagabundo fala vários bagulhos, querendo 'denegrir' minha imagem por causa dele. O bagulho que ele fez foi ele que fez, não tenho nada a ver com isso. Eu bombei não falando nada com meu pai, bombei com a minha música, sozinho.

Oruam em entrevista ao podcast PodPah.

Ação no Lollapalooza teve objetivo de falar sobre a "saudade do pai". Após as imagens vitalizarem, Oruam fez um texto explicando a relação que tem com Marcinho VP desde a infância.

Meu pai foi preso com 20 anos, há quase 30 anos. Há mais de 15 anos vive trancado em uma cela de 6 metros quadrados, com 2 horas de banho de sol por dia, quando é autorizado, e sem contato com nenhuma outra pessoa que não os carcereiros. Eu e minha família podemos, quando é autorizado, ver ele uma vez por mês, por poucas horas e através de um vidro, sem nenhum contato físico. Minha vida é assim desde que sou uma criança, não tenho uma foto sequer com meu pai e muito menos tive o prazer de desfrutar de coisas simples com meu pai. (...) Não tentem tirar de uma pessoa o direito de reivindicar condições melhores pro seu pai, e nem de querer vê-lo em liberdade.

Oruam no Instagram

Elias Maluco

Ele era comparsa de Marcinho VP e foi condenado pela morte do jornalista Tim Lopes. Na época, Lopes apurava uma reportagem sobre abusos sexuais de menores de idade e tráfico de drogas na Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio. Ele foi sequestrado pela facção comandada por Elias, torturado e morto.

Morreu no presídio federal de Catanduvas em 2020. O corpo de Elias foi encontrado na própria cela, onde ele cumpria pena há 13 anos.

Oruam tatuou na região do peito o pai, Marcinho VP, e na barriga Elias Maluco e Raul, filho de Elias Imagem: Reprodução/Instagram

É homenageado por Oruam em uma tatuagem na barriga do cantor. De um lado há uma imagem do rosto de Marcinho VP e, do outro, de Elias. O próprio Oruam chamou Elias de tio quando foi apresentar a arte para os seguidores em um vídeo no Instagram. Além dos três, ele ainda tem tatuado Raul, filho de Elias, a quem chama de primo.