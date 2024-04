Pet Shop Boys: 'Segredo é não tentar ser descolado', diz duo que lança disco

Frango à Kiev, comunicados de imprensa gerados por IA e o incômodo das selfies dos fãs durante as apresentações - havia muito na mente dos Pet Shop Boys enquanto o icônico duo britânico se preparava para lançar um novo disco.

Seu 15º álbum de estúdio, Nonethelesschegou às plataformas nesta sexta, 26 - 40 anos (e 50 milhões de vendas de discos) depois que Neil Tennant e Chris Lowe se tornaram famosos com a canção West End Girls. Bandas com qualquer longevidade - especialmente uma tão longa - frequentemente são questionadas com o clichê: "Como vocês se mantêm relevantes?" Para eles, trata-se de nunca tentar ser descolado.

"Isso é algo que muitas pessoas tentam fazer, ser de alguma forma descoladas, o que acaba sendo completamente desinteressante, porque estão se esforçando demais", disse Tennant recentemente à Associated Press. "Então, apenas seguimos nossos próprios instintos."

"Sempre seremos relevantes em nosso mundo", acrescentou Lowe, rindo.

Uma prova dessa relevância? Hits clássicos dos Pet Shop Boys foram usados como pontos de trama em dois filmes cult no ano passado: uma cena de karaokê em Saltburn apresentando Rent e uma cena de Natal importante em Todos Nós Desconhecidos com a trilha sonora de Always on My Mind.

Isso está a anos-luz do passado de Hollywood, onde, segundo Tennant, It’s a Sin sempre foi excessivamente utilizada para o jovem entrando em uma boate gay "nos reduzindo a esse tipo de clichê de disco gay".

Nonetheless permanece otimista apesar de ter sido escrito no Reino Unido durante a pandemia de coronavírus, quando a maioria das pessoas estava em lockdown em casa.

"Bem, o tempo estava bom, não é mesmo?", brinca Lowe.

"Foi um período muito produtivo", acrescenta Tennant, observando que o cancelamento de sua turnê aliviou a pressão. "Acho que é por isso que soa de certa forma bastante otimista, porque a vida era diferente. Era uma vida diferente, sem pressão, exceto por não tentar pegar o vírus", diz ele.

O primeiro single, Loneliness, aborda o isolamento social da pandemia, mas foi escrito como uma mensagem positiva. Outra faixa temática de lockdown, Why Am I Dancing?, foi Tennant se perguntando: "Por que você está curtindo tanto essa situação de estar sozinho para que você possa realmente dançar?"

"E provavelmente estou cozinhando ao mesmo tempo", ele acrescenta rapidamente.

"Cozinhar e dançar, agora isso é uma ideia para um pequeno podcast, não é mesmo?", brinca Lowe. E enquanto Lowe diz que estaria colocando uma torta pronta no forno, Tennant estaria preparando dal, arroz integral e legumes ou um frango à Kiev.

"Você tem uma boa história para isso", diz Tennant, olhando para seu companheiro de banda.

"Escrevi para o supermercado britânico Marks & Spencer pedindo que mudassem a grafia de frango à Kiev para frango à Kyiv por causa da guerra", diz Lowe. Eles acabaram mudando.

Apesar de passarem por grandes mudanças na forma como a música é consumida, a banda permanece filosófica. Apesar das novas maneiras de ouvir e descobrir música, "música ainda é música".

E quando se trata do Spotify, embora Lowe diga que isso o ajudou a descobrir muita música nova, ambos odeiam as recomendações do aplicativo.

"Com a gente, The Pet Shop Boys, ele dirá: ‘Se você gosta disso, talvez goste do Duran Duran’, então ele pensa que você é todo dos anos 80?, explica Tennant. "E se você for a gente, você diz: ‘Você pode gostar da música pop eletrônica do Years and Years ou do Kraftwerk antes de nós’."

"Às vezes eles podem simplesmente pensar, ‘Bem, você é gay, então pode gostar do Boy George porque ele também é gay’. É muito, muito estúpido", diz ele.

Os Pet Shop Boys realizarão cinco apresentações especiais na Royal Opera House de Londres em julho, mas por favor, não corram para a frente do palco e depois virem as costas para tirar uma selfie.

"Eu simplesmente me afasto de propósito. Desculpe ser um estraga-prazeres, mas acho isso muito, muito rude", diz Tennant. No entanto, os usuários de celulares não são totalmente prejudiciais para os negócios.

"Agora você sabe quando algo está funcionando porque todos os celulares são ativados," explica Tennant. "Isqueiros de cigarro são substituídos por celulares em uma balada, parece realmente lindo, é realmente emocionante," ele acrescenta.

A inteligência artificial está mudando a indústria, mas a banda não tem planos de usá-la tão cedo - bem, pelo menos não em sua música.

Quando seu publicitário ligou pedindo uma citação sobre o álbum para um comunicado de imprensa, eles recorreram ao ChatGPT, que descreveu o álbum como "uma celebração das emoções únicas e diversas que nos tornam humanos." Eles aceitaram.

"É uma ótima citação", admite Tennant. "Nós meio que concordamos com isso. Normalmente fazemos algum comentário leviano, enquanto o ChatGPT nos deu essa descrição muito sincera que na verdade é precisa."