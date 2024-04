Não sabe passar delineador? Vanessa Rozan dá dicas para iniciantes

No episódio deste sábado (27/4) do quadro Lab da Beleza, a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan compartilha truques para aplicar um dos produtos considerados mais desafiadores na maquiagem: o delineador. O assunto do vídeo foi um pedido de dezenas de seguidores do perfil de Universa nas redes sociais, que comentaram o episódio em que a expert testa a técnica do delineado gatinho com grampo de cabelo.

"Aposto que a sua técnica é muito melhor", escreveu uma seguidora. "Tão difícil fazer os dois lados iguais, tem alguma dica?", perguntou outra. Um dos primeiros conselhos de Vanessa é usar o delineador em caneta, pois esse formato já vem com pincel e é mais fácil de carregar na nécessaire.

O único ponto negativo do delineador em caneta, segundo ela, é que, depois de um tempo, o produto vai ficando mais seco —no vídeo, a expert recorre à versão em gel para complementar o delineado. Veja abaixo cinco dicas compartilhadas no episódio:

1. Comece pelo lado em que você não é boa

Vanessa explica que todo mundo tem um lado do rosto que tem mais destreza e, por isso, o resultado acaba saindo melhor. Mas como descobrir qual é esse lado? "Se você não pensar, geralmente é o lado que você começaria primeiro", diz ela.

A dica, no entanto, é começar pelo lado oposto: aquele em que você não é boa. Depois, vai ficar mais fácil replicar a técnica no lado em que você já é boa, segundo a maquiadora.

2. Passe o produto com os olhos abertos

Ninguém tem um lado do rosto 100% idêntico ao outro. "O único rosto completamente simétrico é o da Angelina Jolie, segundo algum estudo que fizeram aí", ri Vanessa.

E é justamente por esse motivo que o produto deve ser aplicado de olhos abertos, e não fechados: "Porque, afinal, você quer que ele fique igual de olho aberto".

3. O primeiro passo é desenhar o "rabinho"

Logo após o fim da linha de cílios no canto externo dos olhos, você deve puxar um rabinho voltado para cima. É como se ele fosse o "último cílios".

"A dica é aplicar sempre olhando reto no espelho, para enxergar bem o ângulo", diz a expert.

4. Use a máscara de cílios depois de já ter passado o delineador

O próximo passo após desenhar o "rabinho" é conectá-lo com a pálpebra rente aos cílios. "Deixe para fazer a máscara de cílios depois, porque aí você tem uma visualização maior da pálpebra".

5. Se tiver pálpebra coberta, use fórmula de secagem rápida

"Se a sua pálpebra for muito coberta, é legal pegar uma fórmula que seca rápido, pra você não olhar lá e ela carimbar", recomenda Vanessa.

6. Tenha cotonete e água micelar por perto

Não tem jeito: até Vanessa Rozan comete falhas enquanto passa o delineador. Para corrigir os erros, ela recomenda o uso de hastes flexíveis de algodão, principalmente aquelas com a ponta mais fina, e água micelar. É só rodar o produto na parte que precisa ser corrigida.

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.