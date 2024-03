Cultivar amoras é simples e a gente ensina como ter até em apartamento

Quem nunca "pintou" as mãos de roxo ao comer amoras direto no pé? Talvez a nova geração de crianças não tenha passado por essa experiência, mas atualmente alguns projetos de paisagismo têm introduzido árvores frutíferas em áreas de parques infantis, principalmente em condomínios.

Utilizada até como corante natural, essa fruta doce é encontrada com facilidade nas regiões sul e sudeste do país, sendo que na América do Sul, os maiores produtores são Argentina e o Chile.

A amoreira-preta ("blackberry", em inglês), espécie mais comum na América do Sul, é uma planta arbustiva pertencente à família Rosaceae de nome científico rubus fruticosus ou brasiliensis, e possui hastes semieretas, a maioria com espinhos e floração uniforme, branca e grande.

Essa floração ocorre geralmente na segunda semana de setembro e se torna plena na segunda semana de outubro. Os frutos são produzidos entre novembro e dezembro, ou seja, na primavera. A amoreira não precisa de sol direto o dia todo, mas pode buscar os raios solares a ponto de seus braços chegarem a quatro metros de comprimento.

Compra e cultivo

A amora é um fruto agregado, formado por várias mini-drupas. A melhor variedade disponível no mercado é a Tupy, com espinhos, produzindo frutos grandes e de coloração preta uniforme.

A melhor época para o plantio das mudas é durante a estação chuvosa, em vários tipos de terreno.

Recomenda-se adquirir mudas com 30 a 40 cm de altura em viveiros especializados.

A adubação orgânica e verde melhora as propriedades do solo. Poda e colheita devem ser feitas após seis meses do plantio.

A irrigação é um ponto de atenção em épocas de seca.

No apartamento

A amora se adapta bem a vasos de pelo menos 50 cm de diâmetro. Renovação do solo e adubação são recomendadas. A planta não precisa de suporte especial.

A irrigação deve ser feita intuitivamente quando o solo estiver seco.

Propagação

A propagação da amora pode ser feita por estacas de raízes, rebentos, estacas herbáceas e lenhosas.

A estaquia - método de reprodução assexuada - é um modo comum de reprodução assexuada.

Pragas

As principais pragas são as brocas de ramos e caules, que devem ser eliminadas com a poda. As moscas podem agir diretamente sobre os frutos, causando queda prematura.

Fungos e bactérias também podem atacar as amoras, então, fique atento.

Fontes: João Jadão, paisagista; e João Paulo Dias, doutor em Agronomia

*Com matéria publicada em 24/09/2014