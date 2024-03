Thiago Nigro, o Primo Rico, mostra mudança no visual: 'Me vestia assim'

Thiago Nigro, influenciador financeiro conhecido como Primo Rico, mostrou nesta quinta-feira, 28, o antes e depois da mudança em seu visual.

O que aconteceu?

Thiago Nigro contou que mudou o estilo e mostrou o antes e depois. "Em 2021, eu me vestia assim. Em 2024, estou me vestindo assim", contou ele ao compartilhar as duas imagens.

Primo Rico agora apareceu com a barba feita, roupas mais coladas ao corpo e 27 kg a menos. "Uma das coisas que eu percebi nos últimos anos é que você é um reflexo do que você veste. Eu sempre usei moletom. Sempre defendi que não importa a roupa que você usa. O que realmente importa são os resultados que você gera. Mas isso está incompleto", refletiu o marido de Maíra Cardi.

O influenciador disse que abandonou o uso do moletom. "Está incompleto porque, querendo ou não, uma grande parte do seu resultado vem da mensagem que você transmite — e em boa parte, ela vem da primeira impressão que você causa: que em boa parte vem das roupas que você usa. O moletom - pelo menos pra mim - já cumpriu sua função", finaliza.