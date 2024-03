Selfie gigante e bateria para 2 dias: Samsung lança Galaxy M15 e M55

A Samsung lançou ontem (27) os novos smartphones da linha Galaxy M: os intermediários M15 e M55. Os aparelhos têm conexão 5G e um conjunto triplo de câmeras traseiras, com sensor principal de 50 MP. Os dois já estão a venda no Brasil, por R$ 1.499 e R$ 2.999, respectivamente.

A linha M é focada naquelas pessoas que estão acostumadas a procurar um celular novo na internet, e que sempre comparam muito bem as especificações antes de fazer a compra online. Elas se importam menos com o design e mais com a tecnologia. Por isso, cada um dos novos aparelhos tem algum diferencial em relação aos da linha Galaxy A

Renato Citrini, gerente de produtos móveis da Samsung Brasil

Galaxy M55

O mais poderoso da linha é o M55. Seus destaques são a câmera frontal, que também tem 50 MP de resolução e é a maior já usada pela Samsung, para selfies em altíssima qualidade, e o processador Snapdragon 7 Gen 1. O celular primo Galaxy A55 usa Exynos e o M15 usa MediaTek.

M55 verde claro (esq.) e M15 azul claro (dir.) Imagem: Marcella Duarte/UOL

Em relação ao M15, o Galaxy M55 também tem mais memória RAM, tela melhor (taxa de atualização de 120 Hz e pico de brilho de 1.000 nits) e um design mais premium, com traseira que lembra metal escovado.

Já a bateria é menor, de 5.000 mAh, mas a potência de recarga é maior, de 45 W (mas é preciso de outro carregador para alcançar).

Ficha técnica Galaxy M55

Tela: Super AMOLED Plus 6,7 polegadas, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120 Hz, 1.000 nits

Câmera traseira: 50 MP (principal com estabilização óptica) + 8 MP (u ltra angular ) + 2 MP (macro)

) + 2 MP (macro) Câmera frontal: 50 MP

Gravação de vídeo: 4K

Processador: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento interno: 256 GB

Bateria: 5.000 mAh, carregamento até 45 W

Cores: azul escuro e verde claro

Galaxy M15

O destaque do irmão menor é a bateria grandona, de 6.000 mAh (A15 e M55 têm 5.000 mAh) com suporte para carregamento de até 25 W. Isso garante uma autonomia que pode chegar a dois dias de uso.

M55 azul escuro (esq.) e M15 cinza (dir.) Imagem: Marcella Duarte/UOL

O conjunto de câmeras traseiras é parecido com o do M55, mas falta a estabilização óptica, o que é especialmente útil para vídeos. Já a lente de selfie tem 13 MP, o que não deixa de ser um bom número. Com processador Mediatek Dimensity 6100+ e 4 GB de memória RAM, o M15 tem desempenho adequado para tarefas básicas do dia a dia.

Ficha técnica Galaxy M15

Tela: Super AMOLED 6,5 polegadas, Full HD+ (2340 x 1080 pixels), 90 Hz , 800 nits

6,5 polegadas, HD+ (2340 x 1080 pixels), 90 , 800 Câmera traseira: 50 MP (principal) + 5 MP (u ltra angular ) + 2 MP (macro)

) + 2 MP (macro) Câmera frontal: 13 MP

Gravação de vídeo: Full HD

Processador: MediaTek Dimensity 6100 Plus

6100 Plus Memória RAM: 4 GB

Armazenamento interno: 128 GB

Bateria: 6.000 mAh , carregamento até 25 W

, carregamento até 25 Cores: azul claro, azul escuro e cinza

A Samsung garante, tanto para o Galaxy M55 quanto para o Galaxy M15, até quatro versões de sistema operacional (Android) e cinco anos de atualizações de segurança.

Ambos vêm com carregador de 15W incluso na caixa e são equipados com o chip de segurança Knox Vault, que estreou recentemente no A35 e A55, para proteger dados sensíveis como senhas e biometria.