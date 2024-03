Com fama de dotado, MC Daniel sobre tamanho do órgão: 'Pergunte a minha ex'

MC Daniel revelou detalhes de sua intimidade Imagem: Reprodução/Divulgação Colaboração para Splash, em São Paulo 28/03/2024 12h00 MC Daniel, 25, foi questionado sobre o tamanho de sua genitália e disse que quem quiser saber a resposta é melhor perguntar diretamente a alguma de suas ex-parceiras. O que aconteceu O funkeiro foi questionado qual o tamanho da camisinha que usa, em referência ao tamanho de sua parte íntima. "Se eu falar que é P vão achar que eu estou mentindo. Se eu falar que é M vai parecer que sou modesto. Se eu falar que é G vai parecer que estou supondo algo... Então prefiro que — chega a ser feio falar isso — perguntem às pessoas que se envolveram comigo. Se se sentirem confortáveis para dizer, elas podem falar qual [o tamanho da camisinha] que foi utilizada", declarou em entrevista a Blogueirinha. Após Blogueirinha perguntar se ele estava mandando que esse questionamento fosse feito a alguma ex-namorada, o famoso disse que sim. "É melhor que pergunte para essas pessoas [minhas ex-namoradas], e elas vão dar as opiniões delas, [porque] é feio, não é digno que eu fale qual o tamanho do meu instrumento". Vale destacar que MC Daniel tem fama de ser dotadão. Em sua lista de ex-namoradas estão famosas como Mel Maia e Yasmin Brunet. Na entrevista, MC Daniel também disse acreditar que a energia da pessoa com quem transa fica dentro dele por até seis meses após o ato sexual. As mais lidas agora PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'