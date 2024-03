Arnold Schwarzenegger se pronuncia após colocar marca-passo: 'Estou bem'

Arnold Schwarzenegger, 76, usou suas redes sociais na tarde de hoje para agradecer o carinho que recebeu após ser submetido a uma cirurgia cardíaca para implante de marca-passo.

O que aconteceu

Fãs apoiaram o ator: "Isso não é um marca-passo. Todos sabemos que é uma célula de energia nova. Hasta la vista, baby"; brincou um; "Deus abençoe, Arnold!", disse outro. "Parece aquelas bombas relógio nos filmes", apontou um terceiro.

O ex-governador da Califórnia falou sobre a cirurgia em seu podcast, Arnold's Pump Club. Ele disse que estava se recuperando depois de passar por três cirurgias com o coração aberto.

Explicou: "Na segunda-feira passada, fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais uma máquina: ganhei um marca-passo. Em primeiro lugar, quero que vocês saibam que estou muito bem! Fiz minha cirurgia na segunda-feira e, na sexta-feira, já estava em um grande evento ambiental com minha amiga e também defensora do fitness, Jane Fonda. Ninguém jamais imaginaria que comecei a semana com uma cirurgia".