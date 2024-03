'Aprendi a gostar de mim', diz Maraisa sobre mudança no visual

Maraisa, 36, detalhou como mudou seu estilo de vida a vem impactando após perder mais de 20 quilos.

O que aconteceu

A cantora adotou uma programação de dieta e treinos. "Eu me acostumei a acordar bem cedo para malhar. Virou rotina. De manhã, vou para academia, para a piscina e cuido de mim. Tudo isso junto à minha alimentação. Sempre tento seguir tudo certinho. Quando preciso sair da rotina ou comer algo diferente, eu me sinto meio mal. Parece que o estômago fica pesado, sabe?", disse, em entrevista ao jornal O Globo.

"Me adaptei mesmo com esse estilo de vida. Nem sei quantos quilos já emagreci. Hoje aprendi a gostar de mim, do meu corpo. E cuido para mantê-lo assim".

Ela, no entanto, admite que também recorreu a intervenções médicas, como lipoaspiração. "Não tenho problema nenhum em assumir os procedimentos que fiz. Se a mulher não está satisfeita com algo em seu corpo e pode melhorá-lo, por que não buscar um profissional para isso?".

"Acho importante ser transparente, para mostrar que somos de verdade. As pessoas precisam parar de se esconder. Somos o que somos, e pronto. A internet só mostra vidas perfeitas, belezas impecáveis... E isso não é verdade. Temos, sim, nossas vontades, e não há por que escondê-las".