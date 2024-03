Anitta faz segunda festa de aniversário em Miami: 'Vida é para ser vivida'

Anitta surpreendeu os fãs com mais uma celebração de aniversário ontem em Miami.

O que aconteceu

Anitta fez mais uma festa numa balada em Miami na noite de ontem. A comemoração teve a presença de nomes como Neymar, MC Rebecca, MC Daniel e mais.

MC Daniel desmarcou uma viagem para participar do evento. Ele planejava ficar um dia em Miami e depois embarcar para Portugal, mas contou nos stories que adiou a viagem para a Europa: "Vou ter que ficar mais um dia em Miami", escreveu numa foto com a aniversariante.

Para a nova festa, Anitta escolheu um look mais despojado. Enquanto na primeira comemoração ela apostou na transparência, ontem ela estava com um top de biquíni preto e um micro short jeans, também preto. Ela completou o look com uma meia arrastão e acessórios de miçangas pretas.

Ela diz que as comemorações ainda não acabaram. O aniversário dela é só dia 30, e Anitta afirma: "Até sábado a gente vai comemorar muito mais ainda. Porque a vida é para ser celebrada, vivida, aproveitada".