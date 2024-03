50 Cent reage após ex ser chamada de trabalhadora do sexo: 'Não sabia'

50 Cent, 48, falou em suas redes sociais sobre a ex-namorada, a atriz Daphne Joy, 37, ter nome citado em processo como trabalhadora do sexo.

O que aconteceu

"Eu não sabia que você era uma trabalhadora do sexo. Sua pequena trabalha do sexo. Isso tudo parece um filme", escreveu em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (27). O comentário se referia a ex-namorada Daphne Joy, apesar de o rapper ter publicado a legenda acompanhado de duas fotos de si posando com um guarda-chuva fumando um charuto. Vale citar, que Joy é mãe de um dos filhos do rapper, Sire, de 12 anos.

Segundo Rodney 'Lil Rod' Jones, quem move a ação judicial contra Sean 'Diddy' Combs, 54, ele se gabava de pagar um 'salário mensal' pelo trabalho sexual de Daphne Joy, que era prestado com regularidade.

O músico de "Candy Shop" comentou também sobre os novos desdobramentos do processo de abuso, assédio e tráfico sexual, incluindo de menores, no qual Combs está sendo investigado.

Ele postou uma foto de uma tela de televisão com o noticiário citando supostas fitas que registravam, sem consentimento, os convidados em festas promovidas na mansão de Diddy. "O que quer apostar que vou conseguir essas fitas. Pagarei muito dinheiro por elas. Você esteve nestas festas?", escreveu o rapper.