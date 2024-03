'A princesa perfeita': como Kate ganhou papel central na família real

O anúncio em janeiro de 2024 de que a princesa Catherine - ou Kate, como é conhecida por seus fãs - teria que passar por uma cirurgia abdominal gerou grande preocupação entre os admiradores da família real.

A fim de se recuperar da operação, ela se recolheu à sua casa em Windsor - e permaneceu em silêncio. A partir daí, especulações de topo tipo foram surgindo, alimentadas por pistas e fotos.

Até que, em março, o Palácio de Kensington, residência oficial em Londres do príncipe William e de Kate, divulgou por ocasião do Dia das Mães uma foto dela sorridente e saudável ao lado dos três filhos.

Agências de notícias, porém, logo questionaram a autenticidade do registro, após detectarem que a imagem havia sido alterada digitalmente. Pouco depois, Kate admitiu ter manipulado pessoalmente a foto.

Mais teorias especulativas seguiram-se ao episódio: seria uma tentativa de esconder algo?

Uma semana após o "Kategate", a princesa foi avistada passeando com o marido em uma mercearia de produtos regionais em Windsor, onde compraram pão. Outro cliente avistou o casal real e registrou a cena com o celular, afirmando depois ao tabloide britânico The Sun que Kate parecia feliz e relaxada.

Então estava tudo bem agora? Infelizmente, não. Em uma mensagem de vídeo divulgada na semana passada, Kate anunciou que foi diagnosticada com câncer no início do ano, após a cirurgia no abdômen. "Minha equipe médica me aconselhou a fazer quimioterapia preventiva e eu agora estou nas primeiras etapas do tratamento", disse a princesa no vídeo, que teria sido gravado dois dias antes. O escritório que a representa disse que nenhum detalhe adicional sobre a doença seria dado.

Para muitos, a vida de Kate, antes disso, parecia um conto de fadas: casamento com o futuro rei, três filhos saudáveis, amada pelo povo.

A princesa perfeita

Hoje com 42 anos, Kate é considerada um símbolo da monarquia britânica. E embora ela não tenha ascendência aristocrática, seu jeito elegante e humilde conquistou até mesmo o coração da rainha Elizabeth 2ª, que abençoou a união em 2011 com o neto e príncipe William.

Mesmo que não pertencesse à nobreza, a então jovem Kate Middleton tinha tudo para se tornar uma integrante digna da monarquia.

O casamento fez de Kate oficialmente um membro da família real — ou da "empresa", como eles também são conhecidos. A equipe de relações públicas da princesa de Gales também contribuiu para sua imagem: ela já não era mais Kate Middleton, mas sim Catherine, Duquesa de Cambridge, a esposa de um futuro rei.

Uma imagem controlada

E Kate aprendeu a lidar com a pressão da mídia. Perseguida por paparazzis, ela fez exatamente o que esperavam dela - tanto a família real quanto o público: não se deixava impressionar; tampouco ofuscava o príncipe, seu noivo. É assim ainda hoje.

Os dois estão juntos há mais de 20 anos. Ela ri alto e sinceramente, acena feliz para todos. Com seu sorriso cativante, cumpre os deveres representativos ao lado do príncipe, focando seu trabalho em instituições de caridades dedicadas a ajudar crianças e jovens desfavorecidos.

Quando escolhe suas roupas, que são simples e elegantes, não deixa nada ao acaso: tudo é planejado até o mínimo detalhe. Seja participando de uma cerimônia real ou plantando uma árvore durante uma aparição pública, Kate está sempre tão bem-arrumada que quase parece um pouco encenada demais.

Sopro de juventude para a família real

Kate garantiu o futuro da realeza dando à luz três filhos, incluindo dois homens herdeiros do trono, que poderão um dia seguir os passos da bisavó, a rainha Elizabeth 2ª, que morreu em 2022.

A importância da princesa para a família real, porém, vai além da mera garantia de que o trono terá herdeiros suficientes: Kate é também aquela que empresta novos ares à monarquia ultrapassada, ajudando os royals a estarem mais próximos do povo. Ela faz isso usando o poder da mídia e das redes sociais como nenhum outro membro da família antes dela - no Instagram, o canal do casal de Wales soma quase 16 milhões de seguidores.

Aqui, também, a princesa Catherine conta com o apoio da equipe de relações-públicas da realeza para tentar criar uma imagem positiva da família real, com fotos dos trajes perfeitos que usa e dos filhos bem-comportados.

Quando o irmão mais novo de William, o príncipe Harry, apresentou a atriz americana Meghan Markle ao Palácio de Buckingham em 2016, Kate teve uma parceira de treino por um curto período de tempo. Ao lado dos maridos, elas eram o jovem "time dos sonhos" da realeza; muitos os chamavam de "quarteto fantástico" em referência aos Beatles - e eles pareciam estar finalmente revigorando a imagem dos royals.

Mas, em 2019, os casais seguiram caminhos separados, com observadores especulando sobre as causas da ruptura. Tudo acabou quando Harry e Meghan se afastaram do Palácio de Buckingham.

Confiante como sempre, Kate manteve o jogo de cintura, tornando-se o rosto mais importante da família real após a morte da rainha. Embora o rei Charles 3º ocupe o trono, seu filho William e sua nora é que são os símbolos da monarquia britânica e portadores de esperança para o futuro.

E é por isso que o mundo inteiro estará de olho em Kate após a Páscoa, torcendo pela recuperação da saúde da princesa.