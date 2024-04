Agorafobia, segurança, conforto: o que leva um fã a ver Madonna em alto mar

O Rio de Janeiro vai ter seu Réveillon fora de época na próxima semana, quando Madonna chegará com a The Celebration Tour. E prevendo dois milhões de pessoas amontoadas nas areias de Copacabana, fãs da artista estão investindo o que podem para ter uma vista privilegiada do palco que ocupa 812 metros quadrados de área.

A curitibana Lígia Rosalinski Moraes, 44, e o mato-grossense Fernando Morari, 38, por exemplo, pagaram R$ 850 cada somente no aluguel de uma vaga em lancha para acompanhar o show, que será gratuito. Eles justificam que vale qualquer coisa para assistir a um ídolo. Um passeio em dia normal, dependendo da lancha, começa por R$ 280.

Lígia Rosalinski tem fobia de multidão e alugou vaga em lancha para ver Madonna de perto Imagem: Arquivo pessoal

No caso de Lígia, além de querer ter uma visão privilegiada, ela tem agorafobia, um transtorno de ansiedade que pode desencadear ataques de pânico se o local estiver superlotado, por exemplo.

Desconfiada da data do show antes mesmo do anúncio oficial, a arquiteta montou um grupo de seis amigas e alugou um apartamento ao lado do Copacabana Palace para assistir à apresentação da varanda. Mas ela afirma que assim que foi anunciado o evento, o dono do imóvel cancelou o acordo. Quando tentou alugar outro, ela conta, os preços já estavam exorbitantes, e havia quase nenhuma opção.

Fiquei desesperada porque ver da areia não é uma opção. Mas quando a adrenalina baixou, comecei a procurar empresas de barco e encontrei a que aluguei, com sistema de open bar e open food, e estamos em 14 pessoas

Lígia Rosalinski Moraes

"A embarcação vai conseguir ficar a 200m da praia, mas comparando com o show na faixa de areia, terei vista privilegiada, um lugar confortável e estarei perto dos meus amigos. Vai ser a realização de um grande sonho", celebra ela, que investiu um total de R$ 3 mil para o evento.

O engenheiro Fernando Morari, 38, deixará de fazer um concurso público na sua cidade, em Sinop, no Mato Grosso, para ver o que ele chama de "a turnê mais marcante da história da Madonna".

Fernando Morari deixará de fazer um concurso federal para ver Madonna Imagem: Arquivo pessoal

Ele, que faz aniversário três dias após o show, disse que já estava programado se dar esse presente nem que fosse para fazer uma viagem internacional, já que acredita ser a última turnê da cantora de que mais admira. E irá ao Rio de Janeiro na companhia de um amigo.

"A ideia de ver um barco foi devido à falta de segurança, e também pela comodidade, visto que o show será gratuito. Não hesitei para poder ter essa experiência numa data tão especial para a Madonna e para mim também."

Estou abrindo mão de um concurso unificado do governo para ver o show, mas quem é fã sabe que vale a pena abrir mão de muita coisa

Fernando Morari

Renata Neves alugou vaga em lancha com medo de roubos nas areias de Copacabana para show da Madonna Imagem: Arquivo pessoal

A paraense Renata Neves, 44, concorda que vale mesmo o investimento, embora nem seja fã de Madonna. Mas o marido da administradora quem estará realizando um grande sonho de ver a artista, e por isso o casal sairá de Belém somente para o show. A ideia de alugar o barco partiu da insegurança dela:

"Vi que teve arrastão no show do Alok, então falei para meu marido que estava com medo, encontramos essa alternativa. Tenho certeza de que vai ser histórico."

O sócio-fundador da empresa Rio Island, Antonio Wöllner, já alugou 14 das 23 embarcações que colocou à disposição para o evento, e acredita lotar as vagas até o dia do show.

"Temos desde opções privativas, a partir de R$ 7 mil para um grupo de 10 pessoas, e as compartilhadas, com buffet, a partir de R$ 600", ele descreve.