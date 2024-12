Carro de autoescola cai na praia após aluna confundir pedais no ES; veja

O carro de uma autoescola foi parar dentro do mar após uma aluna ficar nervosa e confundir os pedais, em Marataízes, no Espírito Santo, na tarde da terça-feira (17).

O que aconteceu

Aluna fazia aula prática de direção quando ocorreu o incidente. Na ocasião, o instrutor que estava dentro do veículo orientou a aprendiz a fazer a conversão para retornar ao município de Itapemirim, quando ela perdeu o controle do automóvel. As informações são da Polícia Militar do Espírito Santo.

Instrutor disse que a aluna ficou nervosa, segundo a PMES. Nesse momento, ela colidiu o carro da autoescola contra outro veículo que estava estacionado, capotou e caiu na faixa de areia da praia com as rodas para cima.

Apesar do susto, o instrutor e a aluna conseguiram sair do veículo e pediram ajuda a pessoas que estavam perto. O socorro foi acionado e as vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. A mulher sofreu apenas ferimentos leves, mas o instrutor sofreu uma fratura mais grave. Os dois passam bem.

Proprietária da autoescola acionou o guincho para poder retirar o carro da praia. A remoção do automóvel só foi efetuada na parte da noite de ontem. O UOL entrou em contato com a empresária para pedir maiores detalhes e aguarda retorno.