DJ, jogador de futebol e só uma irmã viva: quem é quem na família Bergoglio

Papa Francisco, morto aos 88 anos na segunda-feira (21), era o mais velho de cinco irmãos. Mesmo com uma família discreta, ele não foi o único a repercutir publicamente. Conheça os familiares do pontífice.

Os cinco filhos da família Bergoglio

Jorge Mario Bergoglio (1936-2025), o papa Francisco, foi o primeiro filho. Seus pais, Mário José Bergoglio, um funcionário de ferrovia, e Regina María Sívori, dona de casa, eram italianos radicados na Argentina. Ele nasceu no bairro de Flores, na capital argentina.

Depois do papa, veio Oscar Adrián Bergoglio (1938-1997), que manteve uma vida laica, discreta e afastada dos holofotes. Por isso, o pouco que se sabe sobre ele é que se casou e teve filhos com a esposa María Teresa Pita, e não viveu para ver seu irmão se tornar papa, em 2013.

A terceira criança do casal italiano teve um filho que seguiu os passos do tio. Marta Regina Bergoglio (1940-2007) teve dois filhos: José Luis Narvaja, 59, que além de ser filósofo e teólogo, também é jesuíta; e Pablo Narvaja, o sobrinho mais novo do papa, formado em ciências da educação. Em 2013, ele contou como a eleição de Francisco impactou a família.

José Luis Narvaja (à direita) herdou a vocação do tio. Na foto, está na presença de papa Francisco em 2019 Imagem: Mondadori Portfolio/Getty Images

Ninguém esperava [a eleição de Francisco]. No fim das contas, creio que Deus atua nessas coisas e, ao mesmo tempo, vejo a responsabilidade infernal e incrível que Ele assume. Minha tia María Elena disse ontem que estava com medo porque, certa vez, ao saudar João Paulo 2º, viu seu rosto cheio de alegria, mas também de solidão. Isso nos dá sentimentos contraditórios, mas também muita esperança, porque até os primeiros passos que ele deu mostram que ele ainda é ele mesmo

Pablo Narvaja, à revista argentina Perfil, em 2013

Pablo Narvajo é educador e chegou a visitar o tio no Vaticano Imagem: Reprodução/Universidade Nacional de Lanús

Alberto Horacio Bergoglio (1942-2010) foi o penúltimo e teve duas filhas que furaram a bolha do anonimato. Virna Bergoglio atuou na investigação do caso Correo Argentino, que envolveu a família Macri, ganhando notoriedade na imprensa. E Cristina Bergoglio, uma artista plástica de 58 anos, vive e trabalha em seu ateliê em Madri, na Espanha.

Cristina Bergoglio em seu ateliê de arte em Madrid Imagem: Reprodução/Instagram

A única irmã viva de Francisco

Irmã de Francisco, Maria Elena Bergoglio, ao lado de seu filho Jorge, neto do papa Imagem: Juan Mabromata/AFP

A dona de casa María Elena Bergoglio é a caçula de Jorge Mario. Sendo 12 anos mais nova que o pontífice, é a única sobrevivente dos cinco filhos do casal Mario José Bergoglio e María Regina Sívori.

Apesar da diferença de idade, ela enfrenta problemas de saúde há mais de uma década. María vive sob o cuidado de freiras em Buenos Aires, segundo o jornal argentino La Nación.

A caçula não via Jorge Mario desde que ele foi eleito papa. No entanto, as idosas primas Carla e Nella, sobrinhos, sobrinhos-netos chegaram a visitar Francisco em Roma nos últimos anos. Através de María Elena, o papa Francisco era tio do arquiteto Jorge e do comerciante José.

Apesar de ter renovado o passaporte para visitar o irmão, ela foi proibida pelos médicos de encarar a longa viagem de avião. Francisco, por sua vez, nunca retornou à Argentina em meio às demandas do papado e às tensões com os governantes do seu país de origem, segundo o La Nación.

Outros familiares de Francisco

Jogador de futebol, Felipe Bergoglio é sobrinho-neto do papa. Aos 20 anos, joga pela Unione Sportiva Castiglioinese, em um torneio regional da Toscana, na Itália. E seu irmão, Mateo Bergoglio, é um famoso DJ em Barcelona.

Felipe Bergoglio, sobrinho-neto do papa Imagem: Reprodução/Instagram

Juan Fernández Xifra, criador de conteúdo — como diz seu perfil no Facebook — também é sobrinho-neto do papa. Ainda de acordo com o perfil, teve cargos nas diretorias de algumas secretarias da Prefeitura de Corrientes, onde vive. "Estou com o coração partido. Que Deus o tenha em sua Glória, meu querido Jorge. Vou sentir sua falta com minha alma ", disse, na rede social. Além disso, postou fotos de sua visita ao pontífice e do dia em que ele, ainda padre, celebrou seu casamento.

Papa Francisco, quando ainda padre, celebrando o casamento de Juan Fernández Imagem: Reprodução/Facebook

Herança do papa Francisco

Não há um documento oficial que fale o que Francisco tinha de herança. No entanto, o pontífice fazia parte da Companhia de Jesus, da ordem jesuíta. O grupo faz voto de pobreza, castidade, obediência, além de obediência incondicional ao papa. Francisco levava a sério todos eles, reforçando a ideia de que ele não tem, de fato, grandes posses materiais.

Possível herança inclui tudo que ele ganhou antes de virar papa.

Caso ele não tenha testamento, os bens vão diretamente para familiares ou instituições ligadas à Igreja. "Tudo que nós vimos até hoje é que geralmente os papas fazem testamento. Acredito que, caso Francisco tenha patrimônio pessoal, ele vai converter a favor da Igreja", explica Kevin de Sousa, advogado civilista e especialista em Direito de Personalidade e Planejamento Sucessório e sócio do Souza & Rosa Advogados.