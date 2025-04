Fanático por futebol, papa não via San Lorenzo na TV por promessa de 1990

Torcedor do San Lorenzo, da Argentina, o papa Francisco não assistia aos jogos da equipe na televisão devido a uma promessa feita na década de 1990. Isso, porém, não o impediu de acompanhar o time do coração.

O que aconteceu

No começo dos anos de 1990, Francisco pediu em oração à Nossa Senhora do Carmo a cura de uma menina que estava muito doente. Em troca, prometeu não assistir mais aos jogos do San Lorenzo na TV.

O papa podia ir ao estádio, ouvir as partidas no rádio ou ler a respeito no jornal. Quando foi eleito para comandar o Vaticano, no entanto, não conseguiu mais acompanhar sua equipe do coração de perto - já que nunca mais voltou à Argentina também.

Oficial da Guarda Suíça, que fazia a proteção do pontífice, ficou responsável por acompanhar os jogos do San Lorenzo. O guarda era encarregado de descrever o que via em detalhes a Francisco, para que ele ficasse a par do que acontecia em campo.

Amuleto do San Lorenzo

Carteirinha de sócio de Mario Jorge Bergoglio no San Lorenzo Imagem: Reprodução

Francisco virou um amuleto da sorte do San Lorenzo logo após se tornar papa. Coincidência ou não, o time argentino se tornou campeão nacional no fim de 2013 e, oito meses depois, foi campeão da Libertadores pela primeira vez na história, diante do Nacional do Paraguai.

Era comum, aliás, ver torcedores do clube fantasiados de papa Francisco ao longo da campanha da Libertadores. Após a final, o pontífice recebeu a delegação do San Lorenzo no Vaticano, em comemoração à conquista. Após sua eleição como papa, em 13 de março de 2013, Francisco recebeu uma camisa do San Lorenzo, e a equipe ainda jogou uma partida com um uniforme em homenagem a ele.

A relação do Santo Padre com o San Lorenzo era de infância. Seu pai jogava basquete no time do bairro de Almagro, e o levava ao estádio para assistir ao time de futebol.

Números relacionados à morte de Francisco formam uma combinação que coincide com sua carteirinha de sócio-torcedor do clube argentino. O papa morreu aos 88 anos, às 2h35 (horário da Argentina). O número da carteirinha de sócio de Jorge Mario Bergoglio era 88.235, junção da idade do pontífice e da hora em que morreu.

Morte do papa Francisco

Papa Francisco em aparição pública pela primeira vez após internação Imagem: Remo Casilli/Reuters

Vaticano confirmou a morte de Jorge Mario Bergoglio, 88, na manhã de segunda-feira. Causa da morte foi um AVC e insuficiência cardíaca.

Ele estava em processo de recuperação de uma doença. O papa passou 37 dias internado em um hospital de Roma após um quadro de bronquite e pneumonia. Ao receber alta, ele foi orientado a repousar por dois meses.

Apesar da orientação, Francisco fez uma sequência de aparições públicas na Semana Santa. Além de saudar fiéis, ele recebeu o vice-presidente dos Estados Unidos e visitou um presídio de Roma.