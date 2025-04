Quem são os homens que carregaram o caixão do papa?

O corpo do papa Francisco foi levado ontem à Basílica de São Pedro. Autoridades do Vaticano participaram da procissão solene, assim como milhares de pessoas que lotaram a Praça de São Pedro e a Basílica.

O que aconteceu?

Caixão foi conduzido sobre plataforma de madeira carregada por 14 homens. Usando luvas brancas e roupas pretas, os sediários pontifícios são membros da corte do papa que atuam em diversas atividades no Vaticano.

"Questão protocolar", segundo especialista em Vaticano. De acordo com Filipe Domingues, isso não representa necessariamente uma honraria. Ele explica que os sediários são membros da Casa Pontifícia e auxiliam em uma série de cerimônias e atividades.

Por exemplo, quando o papa vai receber um grupo de 50 pessoas, eles organizam a sala, encaminham as pessoas, explicam como funciona. Enfim, eles não são os responsáveis pelo protocolo, mas são funcionários que atuam nessa área. São pessoas mais práticas, que ajudam a organizar e acompanhar, especialmente quando há autoridades. Eles contribuem para que tudo ocorra de forma organizada, com todos os lugares ocupados -- primeira fila, segunda fila, os diplomatas.

Filipe Domingues, especialista em Vaticano

Antigamente, os sediários também eram responsáveis pelo transporte do papa. Assim, carregavam a sede gestatória, um trono no qual o pontífice era conduzido em cerimônias, geralmente em locais abertos. O último papa a utilizá-la foi João Paulo I, em 1978. Com o tempo, ela foi sendo substituída por outras formas de facilitar a visualização do papa, como o papamóvel.

Sediários podem carregar o caixão novamente. Domingues acredita eles devem aparecer nas próximas etapas do protocolo, como no fechamento do caixão, previsto para sexta-feira, e também em partes do transporte até o local do sepultamento. "Provavelmente isso será feito de carro, mas, entre uma situação e outra, serão eles que irão conduzir."

Francisco será sepultado no sábado, na Basílica de Santa Maria Maggiore, às 5h de Brasília (10h no horário do Vaticano). Vários chefes de Estado e lideranças mundiais confirmaram presença na despedida ao pontífice.