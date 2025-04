'Pesca foi a paixão dela': quem era a empresária que morreu afogada em rio

A morte da empresária Nerica Mara Monteiro Loth, 34, chocou amigos e familiares. A comerciante perdeu a vida ao ser arrastada pela correnteza do Rio Araguaia, em São Miguel do Araguaia (GO). Quem a conhecia destaca sua alegria e otimismo, além da paixão que ela tinha pela pesca.

O que aconteceu

Nerica, que morava em Hidrolândia, região metropolitana de Goiânia, saiu no domingo com o namorado e amigos para pescar no Rio Araguaia. A embarcação em que Nerica estava fez uma manobra, e ela e o namorado se desequilibraram e caíram na água, sem coletes salva-vidas.

O Corpo de Bombeiros informou que, durante o incidente, o namorado de Nerica foi resgatado por pessoas que estavam nas proximidades, mas a empresária não teve a mesma sorte. A mulher só foi encontrada no dia seguinte, a sete quilômetros do local onde foi vista pela última vez, na região conhecida como Rancho da Viúva.

'Ela viveu tudo o que tinha para viver'

A irmã da empresária, a psicóloga Otília Loth, conta que Nerica sempre foi uma pessoa autêntica, de personalidade. A irmã também destaca que a empresária era grata por tudo o que tinha conquistado e viveu com alegria. Nerica era dona de um supermercado.

Empresária estava empolgada com pesca Imagem: Arquivo pessoal

Ela viveu tudo o que tinha para viver em vida. Foi uma mulher guerreira, nunca houve tempo ruim para ela. No supermercado, se faltasse alguém, ela fazia a função da pessoa, até no açougue. Sempre gostou das coisas do jeito dela, gostava de estar com a família e trazia muita alegria para nós. As lembranças vão ficar sempre na memória de uma mulher que foi o meu maior presente, porque eu sempre quis ter uma irmã e ela cumpriu esse papel.

Otília Loth, ao UOL

A empresária deixa um filho de 11 anos, que era muito apegado à mãe. Hoje, ele usa o celular para se lembrar da mãe. "O tempo todo ele olha as fotos e diz: 'olha como a minha mãe é linda, ela era muito linda'. Ele disse que não quer se desfazer do celular e vai guardar com ele, para, quando tiver saudade, olhar as mais de 50 mil fotos e vídeos", disse Otília.

'Estava na melhor fase da vida'

A amiga Caroline Batista, que conhecia Nerica havia 11 anos, disse que ela estava na "melhor fase da vida" e descobriu na pesca um hobby. As duas dividiam diariamente as conquistas e dificuldades e se encontravam sempre que podiam para curtir.

Nerica gostava de viajar e sonhava com os próximos destinos Imagem: Arquivo pessoal

Nós éramos almas gêmeas, nossa conexão era de outras vidas. Ela é a pessoa mais extraordinária que eu conheci. Estava na melhor fase da vida dela, com o amor da vida dela, viajando para todos os cantos e sendo luz por onde ia. Encontrou um prazer recentemente que era pescar, tinha até vara cor-de-rosa e sonhava em pescar um dos maiores peixes de água doce, o piraíba. Estava numa saga e muito empolgada.

Caroline Batista

Caroline lembra que Nerica tinha uma viagem dos sonhos. "Ela tinha um sonho de conhecer a Disney. Era apaixonada pelo Mickey. Sonhava com isso. Tem ursos de pelúcia, caneca, chaveiros. Ela planejava realizar esse sonho e também conhecer outros estados brasileiros."

Empresária tinha um supermercado e era conhecida pela alegria e gratidão Imagem: Arquivo pessoal

Outros amigos destacam a alegria de Nerica. "Ela sempre foi luz. Uma daquelas almas que a gente não encontra duas vezes. Um ser humano incrível, alegre, querida por todos, daquelas que deixam saudade até em quem conheceu pouco. A dona do 'bom dia' mais alegre e lindo. Ela estava feliz, tinha comprado o carro, mobiliado a casa e estava apaixonada pelo namorado", disse Denise Araújo, que conheceu a empresária na academia.

Ela sempre foi muito alegre, com um sorriso lindo. Era muito grata à vida, grata por tudo. E muito família: amava a família que tinha, tinha orgulho da simplicidade de onde veio, tinha orgulho de quem ela era. Com ela não tinha tempo ruim. Sempre era alegre e feliz, amorosa, iluminada, abençoada, amada.

Luiz Felipe de Oliveira e Morais Pereira, maquiador e amigo

Nerica morava em Hidrolândia Imagem: Arquivo pessoal

Última postagem exaltava gratidão

Na última publicação nas redes sociais, Nerica fez uma reflexão sobre a gratidão pela vida e pelos momentos vividos. "Quanta coisa para ser grata. Nós nunca iremos entender por que certas coisas demoram a acontecer, mas sempre devemos continuar agradecendo. Precisamos das fases para evoluir. Viva e celebre os seus momentos, ninguém fará isso por você."