Vance minimiza diferenças políticas com papa e diz que encontro foi 'sorte'

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, minimizou as diferenças políticas entre o governo Trump e o papa Francisco. Ele também disse que se sentiu sortudo por ter tido um dos últimos a encontrar o pontífice antes de sua morte.

O que aconteceu

Encontro na véspera do falecimento do papa. Os dois se reuniram brevemente na manhã de domingo no Vaticano, enquanto JD Vance visitava a Itália. O "encontro privado" de "alguns minutos" aconteceu "pouco depois das 11h30 (6h30 no horário de Brasília) " na residência de Santa Marta.



"Tive a sorte de apertar a mão dele e dizer que rezo por ele todos os dias, porque... eu rezei, e rezo." Vice-presidente dos EUA disse que refletiu sobre o fato de ter sido uma das últimas autoridades a conhecer Francisco, a quem ele descreveu como um grande pastor.



"É bem louco, na verdade. E, obviamente, quando o vi, não sabia que ele ainda tinha menos de 24 horas de vida na Terra. Foi uma grande bênção", disse Vance a jornalistas na Índia.

JD Vance minimiza as diferenças entre o governo dos EUA e o pontífice. O papa foi um crítico severo das políticas de imigração do presidente Donald Trump, chamando de vergonha pouco antes de sua posse em janeiro.

Carta de Francisco aos bispos americanos provocou indignação na Casa Branca. O recado do jesuíta condenou as expulsões de migrantes promovidas pela presidente Donald Trump, uma situação que chamou de "grande crise".

"O que se constrói à base de força, e não a partir da verdade sobre a igual dignidade de todo ser humano, mal começa e mal terminará", advertiu Francisco em sua carta.

Diferenças e harmonia de ideias. "Estou ciente de que ele discordava de algumas políticas da nossa administração. Ele também concordava bastante com algumas delas", afirmou o número dois da Casa Branca.

Não vou manchar... O legado desse homem falando de política. Acho que ele foi um grande pastor cristão, e é assim que escolhi lembrar o Santo Padre

JD Vance, vice-presidente dos EUA

Papa mais progressistas ou mais tradicional. "Não vou fingir que estou dando orientações aos cardeais sobre quem eles devem escolher como o próximo papa. Temos muitas questões para focar nos Estados Unidos", disse Vance.

Reunião com cotado para ser possível próximo papa. JD Vance, convertido ao catolicismo aos 35 anos, foi recebido no sábado no Vaticano pelo cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado e número dois da Santa Sé.

Como foi o encontro do papa com Vance

Ambos "trocaram seus votos por ocasião do dia de Páscoa", informou a Santa Sé em um comunicado. O pontífice deu presentes ao vice-presidente americano, incluindo alguns rosários, uma gravata estampada com o brasão do Vaticano e ovos de chocolate para seus três filhos.

"É um prazer vê-lo em melhor estado de saúde", declarou JD Vance ao papa argentino, segundo um vídeo publicado pelo Vaticano antes da morte do pontífice.

Com Reuters.