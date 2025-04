Igreja Católica teve nove papas assassinados ao longo da história

O papa Francisco, 88, foi o 266º homem a ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica e morreu em decorrência de um AVC e insuficiência cardíaca. No entanto, ao longo da história, que começou com São Pedro, apóstolo de Jesus, ao menos nove pontífices tiveram mortes violentas.

Quem foram os papas assassinados

Estêvão 1º (254-257)

Foi decapitado durante as perseguições do imperador Valeriano. De acordo com fontes eclesiásticas antigas, o papa celebrava uma missa nas catacumbas de São Calisto, na Itália, quando foi capturado e executado. Sua morte, amplamente reconhecida como martírio, marca o início de uma série de perseguições violentas contra a Igreja primitiva.

Sisto 2º (257-258)

Foi capturado e decapitado no cemitério de Pretextato, em Roma. O papa foi surpreendido enquanto celebrava liturgia e morto junto a quatro diáconos, durante um decreto imperial que proibia reuniões cristãs. Canonizado como mártir, sua execução está entre as mais bem documentadas da era pré-constantiniana.

Estêvão 6º (896-897)

Foi estrangulado na prisão após protagonizar um dos episódios mais macabros da história da Igreja. Em 897, ele ordenou o julgamento do cadáver de seu antecessor, o papa Formoso, no evento conhecido como Sínodo do Cadáver. O corpo foi exumado, vestido com paramentos, teve os dedos cortados e foi lançado ao rio Tibre. O escândalo causou revolta popular, e Estêvão foi deposto e morto meses depois.

João 12 (955-964)

Morreu de forma violenta, possivelmente assassinado por um marido traído. Sua reputação incluía acusações de incesto, simonia e violência contra clérigos, segundo crônicas da época. Algumas versões relatam que ele morreu durante um encontro com uma mulher casada; outras, que sofreu um derrame fulminante.

Bento 6º (973-974)

Foi estrangulado na prisão por ordem do antipapa Bonifácio 7º. Durante uma revolta instigada por nobres romanos, foi aprisionado no Castelo de Santo Ângelo e morto por agentes do usurpador, que assumiu o trono papal. O episódio reflete o caos político que assolava o papado no século 10.

João 14 (983-984)

Morreu na prisão, vítima de maus-tratos, fome ou assassinato direto. Nomeado por Otão 2º, foi deposto por Bonifácio 7º e mantido encarcerado por meses no mesmo castelo. Morreu sem assistência, possivelmente por inanição, envenenamento ou sufocamento —versões atribuídas ao antipapa.

Gregório 5º (996-999)

Morreu subitamente, sob suspeita de envenenamento. Primeiro papa alemão, enfrentou oposição das elites romanas e morreu aos 27 anos, poucos meses após restabelecer a autoridade imperial em Roma. Embora a causa oficial não tenha sido confirmada, a hipótese de conspiração ganhou força na época.

O papa Gregório 5º foi o primeiro pontífice de nacionalidade germânica Imagem: Reprodução/Wikipedia

Bonifácio 8º (1294-1303)

Foi capturado por aliados do rei Filipe 4º da França e morreu após sofrer maus-tratos. O papa entrou em confronto com a coroa francesa ao defender a supremacia da Igreja sobre os reis cristãos. Preso em Anagni, na Itália, foi humilhado e libertado dias depois, mas não resistiu ao trauma físico e emocional.

Alexandre 6º (1492-1503)

Faleceu com sintomas compatíveis com envenenamento, embora a hipótese de malária também seja considerada. O papa Rodrigo Bórgia adoeceu subitamente após um banquete —junto com seu filho César— o que gerou suspeitas de envenenamento acidental. Seu corpo foi encontrado deformado, alimentando rumores de castigo divino.