'A criatividade pode ser ensinada', diz diretora do Belas Artes

Para Patrícia Gomes Cardim, diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes, é possível educar a criatividade. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Nós acreditamos que a criatividade pode ser ensinada. As técnicas são variadas, mas ela pode ser ensinada. Nós educamos a criatividade.

Patrícia Gomes Cardim, diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes

'Criativitômetro' dos alunos

O Centro Universitário Belas Artes mede a criatividade dos alunos. De acordo com a instituição, assim que o aluno entra no curso ele responde a uma pesquisa de perfil criativo. O objetivo da instituição é avaliar suas habilidades. "E a gente não acredita nessa criatividade utópica, do sonhador. A gente acredita na criatividade implementadora. Então, nós fizemos um 'criativitômetro' dentro do Belas Artes, que se aplica a todos os alunos", afirma Patrícia.

Trajetória do aluno. Na entrevista, ela diz que a instituição tem dados que mostram que a maioria das pessoas é criativa utópica. "A gente vai fazendo a trajetória até que o aluno saia no final da graduação sendo um implementador, porque ele precisa ter um processo organizado para ele conseguir colocar o projeto dele de pé. Esse é o caminho do Belas Artes para qualquer pessoa", diz.

O Belas Artes foi fundado por Pedro Augusto Gomes Cardim em 1925. O nome era Escola de Belas Artes. Hoje, a instituição tem cerca de 8.000 alunos, distribuídos em cerca de 60 cursos de graduação, pós-graduação e ensino à distância, nas áreas de artes, design, comunicação, arquitetura, moda e negócios. São três campi em São Paulo e um em Votorantim (SP).