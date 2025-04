EUA acusa suposto líder do Tren de Aragua de terrorismo

O suposto líder venezuelano do Tren de Aragua José Enrique Martínez Flores, vulgo "Chuqui", recebeu cinco acusações de terrorismo e narcotráfico, anunciou nesta quarta-feira o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, está em guerra contra o Tren de Aragua, declarado em fevereiro uma organização terrorista global, juntamente com vários cartéis e o grupo criminoso MS-13.

Flores, 24, foi acusado no distrito sul do Texas de agir para "oferecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira designada" e de distribuir na Colômbia cocaína destinada aos Estados Unidos, informou o Departamento de Justiça em comunicado.

Esta é a primeira vez que Washington acusa um membro do Tren de Aragua de "crimes relacionados com o terrorismo", ressaltou o Departamento. Flores permanece sob custódia na Colômbia, onde foi preso no mês passado, após um mandado emitido pelos Estados Unidos.

O Tren de Aragua "não é uma gangue de rua, é uma organização terrorista altamente estruturada, que se enraizou em nosso país durante o governo anterior", afirmou a procuradora-geral, Pamela Bondi, citada no comunicado. O diretor do FBI, Kash Patel, ressaltou que a organização representa uma "ameaça direta à segurança nacional".

Se condenado, Flores pode pegar a pena de prisão perpétua.

