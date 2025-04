Botafogo perde na visita ao Estudiantes (1-0) e é 3º do Grupo A na Libertadores

Com uma falha clamorosa do goleiro John, o Botafogo perdeu para o argentino Estudiantes nesta quarta-feira (23), em La Plata, em partida da terceira terceira rodada do Grupo A da Copa Libertadores-2025.

Aos 38 minutos, Guido Carrillo tentou um chute fraco de longe e após um leve desvio, John não conseguiu defender.

O Estudiantes, que havia vencido apenas uma das últimas oito partidas em todas as competições, conseguiu assim interromper sua má fase, respirou aliviado e agora, após três partidas, tem 6 pontos e é vice-líder do Grupo A, atrás da líder Universidad de Chile (7), que segue invicta.

O Botafogo tem 3 e é terceiro, seguido pelo lanterna, o venezuelano Carabobo, que tem apenas um ponto.

A segunda derrota em três partidas na Libertadores deixa o time carioca, atual campeão do torneio, em uma situação difícil, já que será obrigado a somar pontos nas três partidas restantes para tentar se manter na disputa.

Na quarta rodada, o Botafogo vai visitar o Carabobo no dia 6 de maio, enquanto o Estudiantes viaja para Santiago para enfrentar a Universidad de Chile na quarta-feira, dia 7 de maio.

- Bola de Savarino no travessão -

Foi o time visitante quem teve a primeira boa chance da noite, quando Artur chegou sozinho no meio da área e cabeceou, mas a bola foi por cima do gol.

Mas os ataques perigosos do Botafogo pararam por aí. O atual campeão não voltou a pisar na área do Estudiantes durante todo o primeiro tempo. O time da casa percebeu o aviso e assumiu a posse de bola.

O Estudiantes começou lentamente a mostrar sua superioridade, mas teve dificuldades para surpreender um adversário que havia recuado em seu próprio campo.

Até que Carrillo chutou de média distância e, após com um leve desvio em Gregore, a bola quicou, pegou efeito e enganou John. 1 a 0 para o Estudiantes, que precisava desesperadamente da vitória.

Buscando abrir o jogo pelas pontas, o técnico Renato Paiva colocou em campo Matheus Martins, que cruzou, Artur cabeceou, mas dessa vez foi fácil para Mansilla.

A última tentativa do Estudiantes aconteceu por volta dos 60 minutos de jogo, quando Neves recebeu sozinho na entrada da área, mas seu chute de canhota foi para fora por pouco e, a partir daí, 'El Pincha' tentou diminuir o ritmo.

O time carioca melhorou por volta dos 70 minutos de jogo, quando Savarino encontrou espaço num contra-ataque rápido, disparando um chute de cerca de 25 metros que acertou o travessão e bateu quase na linha. No rebote, Mansilla se esticou para afastar a bola enquanto Igor Jesus tentava mandá-la para o fundo da rede.

Não haveria mais chances para o Botafogo, já que o Estudiantes conseguiu controlar a partida sem maiores contratempos e saiu com uma vitória que o fortalece e o coloca de volta na disputa, na esperança de melhorar seu jogo.

"Temos que ter calma para analisar tudo com cuidado. Gostei da personalidade do time e da vontade de vencer. Apesar do erro do goleiro, acabou sendo uma vitória muito valiosa para nós", comentou Eduardo Domínguez, técnico do Estudiantes.

O goleiro John se defendeu ao comentar o gol que sofreu: "Acho que foi algo passageiro, algo que pode acontecer. Não vejo como um erro, foi culpa do gramado. Tive azar naquele chute".

Já o técnico Paiva enfatizou que "estamos em uma fase estranha. O jogo começou bem para nós, tivemos chances a nosso favor, mas a bola não entrou. Quando criamos chances, não marcamos. E aí, com alguns erros, acabamos perdendo".

Escalações:

Estudiantes: Matías Mansilla - Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia - Santiago Ascacibar (Bautista Kociubinski, 43), Gabriel Neves, Cristian Medina (José Sosa, 84) - Tiago Palacios (Alexis Manyoma, 84), Joaquín Tobio Burgos (Gastón Benedetti, 75) e Guido Carrillo (Luciano Giménez, 84). Técnico: Eduardo Domínguez.

Botafogo: John - Mateo Ponte (Vitinho, 72'), Jair, Danilo Barbosa, Alexander Barboza, Alex Telles - Gregore, Marlon Freitas (Allan, 88') - Patrick de Paula (Matheus Martins, 46'), Artur (Manoel, 73'), Savarino (Gonzalo Mastriani, 88') - Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

