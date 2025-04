INSS: veja calendário de abril com datas de pagamento dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma completo de depósitos para o ano de 2025, incluindo as datas referentes ao mês de abril.

O que aconteceu

Os pagamentos seguirão um sistema de escalonamento conforme o penúltimo dígito do Número de Benefício (NB), como já é feito habitualmente, com o objetivo de garantir uma distribuição organizada dos valores.

Para os aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios que recebem até um salário mínimo, os valores começarão a ser pagos a partir de 24 de abril, com término previsto para 8 de maio. Já aqueles com rendimentos acima do valor mínimo nacional receberão os depósitos entre os dias 2 e 8 de maio.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de transferências mensais, sendo 28,2 milhões destinadas a segurados que recebem até um salário mínimo, e 12,3 milhões voltadas a quem possui benefícios com valores superiores ao piso nacional.

Para conferir a data exata do pagamento, o beneficiário deve observar o número final do seu cartão do benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço. Essas informações também poderão ser consultadas na semana anterior ao início dos repasses, por meio do Meu INSS, disponível tanto em versão para computador quanto em aplicativo para celular. Para acessar a plataforma, é necessário entrar com CPF e senha registrados no Gov.br.

Caso precise de ajuda ou queira esclarecer dúvidas, o segurado pode entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS, pelo número 135. O serviço eletrônico funciona de forma ininterrupta, enquanto o atendimento por atendentes está disponível em horário comercial.

Para visualizar os valores e detalhes das parcelas, basta acessar a opção "Extrato de Pagamento" no Meu INSS. A plataforma também oferece uma barra de busca, onde o usuário pode consultar informações específicas, como a situação cadastral.

Datas para quem recebe até um salário mínimo

NB final 1: 24 de abril

24 de abril NB final 2: 25 de abril

25 de abril NB final 3 : 28 de abril

: 28 de abril NB final 4: 29 de abril

29 de abril NB final 5 : 30 de abril

: 30 de abril NB final 6: 2 de maio

2 de maio NB final 7 : 5 de maio

: 5 de maio NB final 8: 6 de maio

6 de maio NB final 9: 7 de maio

7 de maio NB final 0: 8 de maio

Datas para quem recebe acima de um salário mínimo