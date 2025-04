Barroso canta com sertanejo em festa de presidente do Republicanos; assista

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, soltou a voz ao lado do cantor sertanejo Léo Chaves na festa do presidente do Republicanos, Marcos Pereira.

O que aconteceu

Cantor convidou o ministro para dividir uma canção. Os dois cantaram "Tocando em Frente", de Almir Sater e Renato Teixeira, por sugestão de Barroso.

Presidente do STF é conhecido por gostar de cantar. Barroso sempre aproveita para eventos sociais para soltar a voz. Em diversas ocasiões, o ministro já foi filmado cantando, como na vez que cantou "Evidências" no Reino Unido.

Festa reuniu políticos de vários partidos. Entre os convidados estavam o ministro do STF, Gilmar Mendes, vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), ministros Alexandre Padilha (saúde) e Luiz Marinho (Trabalho). Além do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) e os presidentes do PP, Ciro Nogueira, do União Brasil, Antônio Rueda, e do PSD, Gilberto Kassab.

Pereira também lançou um livro. A celebração também marcou o lançamento de "A inconstitucionalidade de leis brasileira: entre causas e efeitos".