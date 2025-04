Caoa Chery terá picape produzida no Brasil para desafiar Hilux e Ranger

A Caoa Chery entrará na briga das picapes no Brasil. Destaque do stand da marca chinesa no Salão de Xangai, a caminhonete Himla será produzida no Brasil nos próximos meses para concorrer com Toyota Hilux e Ford Ranger.

A confirmação da fabricação da picape média no Brasil foi feita ao UOL Carros pelo presidente do grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, que esteve no evento em Xangai para acompanhar os últimos lançamentos da marca chinesa.

Segundo o executivo, a produção nacional será feita na fábrica da Caoa em Anápolis (GO) e deve começar entre o fim de deste ano e o começo de 2026 em duas versões, a diesel e híbrida plug-in. A motorização ainda não está definida.

Imagem: Daniel Neves/UOL

Outra novidade da Caoa Chery já confirmada anteriormente é o Tiggo 9. A ideia é que o lançamento do SUV ocorra entre o fim deste ano e começo do ano que vem, dependendo da homologação. O modelo chega importado da China em versões a combustão e híbrida plug-in.

A montadora também atualizará todos os modelos produzidos no Brasil com conexão Apple Carplay e Android Auto sem fio.

Durante o Salão de Xangai, a Chery apresentou a nova geração do iCar, com visual mais robusto do que o modelo que é comercializado no Brasil. Carlos Filho confirmou que o modelo está no radar da Caoa Chery, mas ainda não há previsão de vinda ao país.

Por fim, o executivo ainda foi questionado sobre a situação da fábrica em Jacareí (SP), desejada pela matriz chinesa para a produção nacional de suas novas marcas no Brasil, Omoda e Jaecoo. Carlos Filho, no entanto, reforçou que ambas as partes ainda estão conversando.

